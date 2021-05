Dette betyr et kommersielt samarbeid.

BRASSEJUBEL: Marquinhos (t.h.) og Neymar feirer etter scoringen mot Manchester City på Parc des Princes for ei uke siden. Foto: Thibault Camus / AP

Tallene som taler for Neymar & co.

Paris Saint-Germain står foran en tøff returkamp i Manchester tirsdag - men om vi skal tro statistikken, vil det holde helt inn til å løfte trofeet for hovedstadslaget.

Publisert: Nå nettopp

Her er alle våre oddstips!

– Det er tre typer løgner: løgn, forbannet løgn, og statistikk, skal en mektig mann ha sagt en gang (det påstås at den tidligere britiske statsministeren Benjamin Disraeli er opphavsmannen, men ekspertene er usikre).

Det er statistikk når vi vet at i åtte av de ni siste sesongene har enten Bayern München eller det laget som slo ut Bayern, vunnet hele Champions League.

Bare se her hvem som har vunnet trofeet og hvordan det har gått med Bayern München siden 2012:

2012: Chelsea mester (slo Bayern i finalen).

2013: Bayern mester.

2014: Slått ut av Real Madrid, Real Madrid mester.

2015: Slått ut av Barcelona, Barcelona mester.

2016: Slått ut av Atletico Madrid, Real Madrid mester (unntaket!).

2017: Slått ut av Real Madrid, Real Madrid mester.

2018: Slått ut av Real Madrid, Real Madrid mester.

2019: Slått ut av Liverpool, Liverpool mester.

2020: Bayern mester.

2021: Slått ut av Paris Saint-Germain.

les også Lahm skriver i VG: – Alle vet at Guardiola har rett

Men etter som Manchester City scoret to mål borte og vant 2–1 i den første semifinalen, så har Paris Saint-Germain en stor utfordring tirsdag kveld. Og det er uklart om Kylian Mbappé kan spille.

Her kan du spille på kampen!

– Du må ha troen i fotball. Selvfølgelig er vi under press, men i fotball må du prøve, sier PSG-sjef Mauricio Pochettino ifølge UEFAs hjemmeside.

– Vi har slått Barcelona og Bayern München over to kamper, så det handler om å ha troen på at vi kan klare det.

Manchester City-manager Pep Guardiola roser sin kollega:

– De har en så god manager. Jeg vet ikke hva de kommer til å gjøre. Vi må forsvare oss godt, være tålmodige og prøver å score mål.

City har altså fortsatt ikke vært i noen Champions League-finale. Pochettino var der for to år siden med Tottenham. På spørsmål om presset er større på Guardiola, svarer PSG-sjefen ifølge Manchester Evening News:

– Det er ikke mer press når du har kommet så langt. Vi er begge så avslappet.

les også Helnorsk Champions League-finale: Reitens Chelsea møter Graham Hansens Barcelona

VG-tips: Manchester City-Paris Saint-Germain

* Champions League og dette er den andre semifinalen.

* I forrige uke skaffet Manchester City seg et godt utgangspunkt før dette returoppgjøret. Det gjorde de ved å snu 0-1 til 2-1 etter en meget sterk 2.omgang.

* Mål nummer to, fra Mahrez, var kanskje litt heldig. Men totalt sett var det ikke mye å si på at engelskmennene vant.

* Man.City sparte en haug med spillere i lørdagens 2-0-borteseier over Crystal Palace. Også PSG vant sin Ligue 1-match hjemme mot Lens (2-1), og henger dermed i denne spennende liga-avslutningen.

* Bernat (f) er skadet og Gueye (mb) er utestengt. Dagba (f) og Mbappé (a) er tvilsomme. Garcia (f) er det eneste City-forfallet.

* Her står det så mye på spill. PSG er nødt til å angripe, og får de et tidlig mål kan nervøsiteten spre seg hos vertene. 1,62 i hjemmeodds er uansett noe snaut i en slik åpen match.

Du må spille før kl. 20.55. Du kan se kampen på TV 2 Sport 1 og på Viaplay