SLUTTER: Rune Soltvedt (t.v.) slutter som sportssjef i Brann om under en uke, melder klubben i dag. Her sammen med trener Kåre Ingebrigtsen i august i fjor. Foto: Hallgeir Vågenes

Soltvedt slutter i Brann

Brann melder på sin hjemmeside at sportssjef Rune Soltvedt (50) gir seg i jobben 1. mars. I en pressemelding hevdes det at det «ikke ligger dramatikk bak beslutningen.»

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Artikkelen oppdateres.

«Det ligger ingen dramatikk bak beslutningen, annet enn at partene nå avslutter et langt og godt samarbeid. Brann ønsker å takke Rune for en formidabel innsats for klubben gjennom 15 år, de siste seks år som sportssjef, og for hans integritet og lojalitet.» står det i pressemeldingen fra klubben.

Soltvedt begynte i Brann i 2005 som trener for guttelaget, og fikk fast ansettelse i utviklingavdelingen to år senere. Han trente også klubbens G16-lag, som tok NM-gull i 2010. Senere har han jobbet som utviklingssjef, før han ble sportssjef i 2014.