Soltvedt ferdig i Brann – ønsket selv å slutte

Branns sportssjef Rune Soltvedt (50) gir seg i jobben 1. mars, og bekrefter at han selv ønsket å gi seg.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Soltvedt slutter 1. mars, meldte Brann på sin hjemmeside i formiddag. På en pressekonferanse kl. 11 forklarte han litt om bakgrunnen for den overraskende avgangen. Soltvedt svarte følgende på spørsmål om han selv ønsket å slutte i jobben:

– Sånn som situasjonen ble så ønsket jeg det. Det har vært en tøff jobb i mange år. Det var faktisk ingen dramatikk, svarte han på spørsmål fra BT.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

50-åringen har i dag sin siste arbeidsdag i klubblokalene, men skal være tilgjengelig for Brann ut måneden - altså en snau uke til.

– Jeg vil oppsummere de seks årene (som sportssjef) som altoppslukende. Opprykket i 2015 var så ekstremt betydningsfullt. Jeg tar også med meg de to siste skuffende sesongene. Da har man kjent på hvor ille fotballen kan være. Heldigvis klarte vi å løse det på slutten av 2020, sa Soltvedt på dagens pressekonferanse.

– Det var tøft å komme inn i rollen som sportssjef, for det er ingen sportssjef-skole. Jeg har gjort feil, og jeg har gjort rett. Det er en jobb med utrolig mange valg. Men jeg opplever at klubben har bedre fundamenter i dag enn for seks år siden.

– Vi har de beste supporterne i Norge. Jeg har delt mange fantastiske øyeblikk med supporterne. sa Soltvedt.

– Sportsklubben Brann betyr så mye for mange. Jeg vil at alle som er glad i klubben skal trekke sammen fremover, sa Soltvedt som fikk med seg seieren i treningskampen mot Bodø/Glimt sist fredag.

– Det var stort å oppleve at barnebarnet til Kniksen scoret i den kampen.

«Det ligger ingen dramatikk bak beslutningen, annet enn at partene nå avslutter et langt og godt samarbeid. Brann ønsker å takke Rune for en formidabel innsats for klubben gjennom 15 år, de siste seks år som sportssjef, og for hans integritet og lojalitet.» sto det i pressemeldingen fra Brann i dag.

Soltvedt begynte i Brann i 2005 som trener for guttelaget, og fikk fast ansettelse i utviklingsavdelingen to år senere. Han trente også klubbens G16-lag, som tok NM-gull i 2010. Senere har han jobbet som utviklingssjef, før han ble sportssjef i 2014. Det var samme år klubben rykket ned fra toppdivisjonen for første gang på 31 år.

Etter én sesong på nivå to var storklubben tilbake i Eliteserien.

SPORTSLIG OPPTUR: Rune Soltvedt, Vadim Demidov og daværende trener Lars Arne Nilsen feirer en seier mot Molde i oktober 2016 - året etter opprykket til Eliteserien. Foto: Marit Hommedal / NTB

les også Soltvedt om Koomson-bråket: – Kunne tenkt meg 15 runder i en boksering

Sportskommentator i BT, Anders Pamer, reagerer slik på Soltvedts avgang:

– Soltvedt har fått en del kritikk, men det var overraskende for alle, sier Pamer til VG.

– Hva er det som ikke har fungert?

– Brann har i lang tid ikke satset på unge spillere, og hatt en aldrende stall som det ikke har vært videresalgs potensial i. Soltvedt gjorde noen strategiske feil etter sølvet, der de bare satset på etablerte spillere, sier Pamer og plukker ut følgende høydepunkt fra sportssjefens tid i klubben:

– Opprykket i 2015, sølvet og samarbeidet med Lars Arne Nilsen. Han var med på å bygge opp Brann til en toppklubb. Soltvedt har vært en mann som har preget Brann lenge.