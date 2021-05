Dette betyr et kommersielt samarbeid.

SEIERSMÅL: Sander Erik Kartum jubler etter 1–0-målet som ble avgjørende mot Sarpsborg. Foto: Christoffer Andersen

Matchvinneren fikk elitestøkk mot Molde: − Det var et lite sjokk

SARPSBORG (VG) Sander Erik Kartum (25) fikk den kanskje minst gjestmilde debut som det er mulig å få i Eliteserien - på bortebane mot Molde. Men han har reist seg.

Torsdag ble han matchvinner da Kristiansund tok en kruttsterk borteseier 1–0 i Sarpsborg.

KBK-trener Christian Michelsen valgte å starte med trønderen i serieåpningen mot Molde, men etter en times spill var det slutt. Da ble han byttet ut.

– Han fikk føle det, innrømmer Michelsen.

– Sander var god hele vinteren, derfor ble han kastet inn mot Molde borte. Han fikk en real ilddåp.

I Sarpsborg fikk Kartum sin første start siden den gang. I to kamper var han ikke på banen i det hele tatt, så fikk han spille den siste halvtimen mot Strømsgodset mandag.

– Han ble matchvinner i dag og hadde fortjent mål også mot Godset, sier Michelsen. Vi vet at vi har hentet en målfarlig midtbanespiller.

Selv sier Sander Erik Kartum dette om Molde-kampen:

– Det var litt sjokk i starten. Men når jeg får litt tid på meg og spiller meg inn med nye lagkamerater, så går det greit.

Han har skyndet seg langsomt. Kartum forteller at han ikke ble fast på Stjørdals/Blink før som 21-åring. I 2020 ble han kåret til den beste spilleren i OBOS-ligaen av NTB.

– Det har ballet på seg etter hvert.

– KBK virket som et riktig steg opp for meg. Det er en klubb som tar steg hvert år, akkurat som meg. Det er ei fin gruppe og en fin by.

Scoringen var av det vakre slaget. Amidou Diop la en lang ball til Torgil Gjertsen, som headet ned.

– Så får jeg bra treff på halv volley. Det var deilig, sier Kartum om seiersmålet.

Kristiansund har nå tre seirer på rad etter den vanvittige starten mot Molde og Bodø/Glimt i de to første kampene - og to ganger 2–0-tap. Siden har i tur og orden Vålerenga, Strømsgodset og Sarpsborg måttet bite i det sure eplet. Lillestrøm kommer på besøk søndag.

Trener Christian Michelsen håper å ha kapteinen Dan P. Ulvestad klar allerede da - selv om han måtte forlate banen midtveis i Sarpsborg.

– Det var litt «føre var», sier Michelsen.

– Dette var solid. Det er deilig å få bekreftelse på at vi er et godt fotballag, sier han om seieren i Sarpsborg.

Trenerens genitrekk var å trekke Andreas Hopmark ned som midtstopper.

– Hopmark kommer til å avslutte karrieren som midtstopper. Men jeg har lovt at han skal få spille noen flere kamper på midtbanen først, smiler Christian Michelsen.

