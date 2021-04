SUPERSTJERNER: Robert Lewandowski og Erling Braut Haaland da Bayern München og Borussia Dortmund møttes for en drøy måned siden. Polakken scoret tre ganger og nordmannen to i en kamp som Bayern vant 4–2. Foto: ANDREAS GEBERT / X06742

Lewandowski om Haaland: − Han er så sulten

Robert Lewandowski (32) kan ikke snakke med beina om dagen - men med munnen fastslår han at Erling Braut Haaland (20) kan bli verdens beste spiss.

Publisert: Nå nettopp

Det gjør han i et intervju med CBS Sport på Paramount+ og gjengitt av Marca og en rekke andre europeiske medier.

– Han er en god spiller. Han har et stort potensial. Og han er fremdeles veldig ung, sier polakken, som er ute i omtrent fire uker etter å ha blitt skadet i landslagspausen.

– Jeg ser ansiktet hans, og han er så sulten er etter å score mål. Han kan helt sikkert bli verdens beste spiss i fremtiden.

Lewandowski ble i desember kåret til verdens beste fotballspiller i FIFA-kåringen. Han fortsetter:

– Han har scoret så mange mål, og han er så ung.

Bayern München-stjernen synes det er godt å se en slik spiller i Bundesliga:

– Det er bra å spille i Bundesliga, og det er bra å se en ung spiller og sammenligne. Han er spilleren som kan bli best, men jeg ønsker å spille på høyeste nivå i mange år ennå, så jeg er glad for å være der jeg er, sier Robert Lewandowski i CBS-intervjuet.

Borussia Dortmund har slitt i det siste. Det gjorde de i høyeste grad også i desember-kampen mot Stuttgart, som vant 5–1 i Dortmund. Trener Lucien Favre fikk sparken dagen etter. Nåværende trener Edin Terzić var assistent den gang:

– Vi hadde en fordømt dårlig dag. Vi ga bort så mange baller. Dette skal vi gjøre bedre lørdag, sier han i et intervju vist på Kicker.

Jadon Sancho blir uansett ikke klar til denne kampen, og ifølge derwesten.de rekker han heller ikke returkampen mot Manchester City, som vant 2–1 hjemme. Det er dårlig nytt for de gulkledde.

VG-tips: Stuttgart - Borussia Dortmund

* Stuttgart har levert noen flotte innsatser i de siste ukene. Fire seirer på seks siste ligakamper er solide saker. Med bare fire poeng opp til Europa League-plass har hjemmelaget motivasjon så det holder.

* Akkurat det har Borussia Dortmund også med sine tre tabellplasser over vertene. Men husk at de kun har vunnet én av fire siste ligaoppgjør. Og at de på onsdag skal forsøke å vende 1-2 fra første Champions League-kvartfinale mot Manchester City. I den kampen ga Dortmund et godt inntrykk. Men her ser vi for oss at gjestene vil spare noen av spillerne.

* Vi tror ikke det er så mye som skiller disse lagene at et mulig Champions League-fokusert Borussia Dortmund er det beste spillet til 1,75 her. Vi prøver heller et hjemmespill til 3,65 i singleodds.

* Spillestopp er kl. 18.25, og kampen kan du se på Viaplay eller Vsport4. Lykke til!