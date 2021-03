STJERNER: Zlatan Ibrahimovic varmer opp sammen med Victor Lindelöf på Sveriges trening denne uken. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Zlatan i comeback-humør: De burde døpe om stadion etter meg

Zlatan Ibrahimovic (39) påstår at det ville være helt greit å sitte på benken – men ifølge Aftonbladet kommer Sveriges desidert største fotballstjerne til å starte mot Georgia torsdag.

Publisert: Nå nettopp

I så fall betyr det hans første start for de gule og blå på nærmere fem år. 1737 dager for å være helt nøyaktig. Siden tapet for Belgia og Sveriges uttog fra 2016-EM.

Nå er Zlatan Ibrahimovic tilbake i troppen. Med hele seg. Som når han snakker med Fotbollskanalen og det ikke er så godt å si om han bare spøker, eller om det også er alvor, når han sier før kampen på Friends Arena utenfor Stockholm:

– Det er lenge siden jeg var her. Det er bare positive minner herfra. Det eneste er at de ikke har døpt om arenaen til navnet mitt, som de burde ha gjort.

– Nå skal jeg presse på enda mer og få navnet mitt hengt opp et sted.

Derimot er ikke Zlatan Ibrahimovic så kravstor når det kommer til spilletid.

– Å få være her 39 år gammel ... jeg er stolt, sier AC Milan-spilleren.

Forholdet til landslagstrener Janne Andersson synes å være bra nå.

– Jeg tror Janne kommer til å gjøre en vurdering og snakke med alle spillerne hva han tenker om matchene. Jeg er tilgjengelig. Jeg forbereder meg til kamp, sier Ibrahimovic.

Og på spørsmål om hvordan han vil reagere på å sitte på benken, svarer han:

– Det er ikke noe problem. Jeg er her for å hjelpe til. Jeg er bare glad over å være her og at jeg får komme tilbake etter fem år. Jeg krever ingenting. Jeg vil ingenting. Jeg vil bare hjelpe til. Jeg kan bidra med det jeg kan og så lenge jeg kan det, vil jeg være med.

– Om Janne føler at jeg ikke kan bidra eller gjøre det jeg skal gjøre, så er jeg ikke her.

Ifølge Aftonbladet fikk spillerne allerede onsdag kveld vite laget, og at Zlatan Ibrahimovic skal starte på topp - i spann med Martin Ødegaards tidligere lagkamerat Alexander Isak.

Derimot er ikke verken Robin Olsen, Albin Ekdal eller Emil Forsberg i startoppstillingen mot Georgia, som er det best rangerte laget (89) av de tre som Sverige skal møte nå. De to andre er Kosovo (117) og Estland (108).

