Psykologen som skal lede nødlandslaget: − Vi kan bygge noen allianser

WIEN (VG) Med psykologbakgrunn og bred landslagserfaring har Leif Gunnar Smerud (43) fått ansvar for å skape et norsk fotballmirakel. Her forteller han om planen for hvordan det skal kunne skje.

Da VG snakker med Smerud i telefonen, befinner han seg på et hotell i nærheten av Oslo lufthavn. Det høres ut som han er på en spasertur utendørs. Han har bare ti minutter, for programmet er både hektisk og uforutsigbart.

Klokken 10.30 tirsdag formiddag, 34 timer før kampstart i den avgjørende Nations League-kampen mot Østerrike i Wien, har spillerne på nødlandslaget fortsatt ikke møtt hverandre. Alle er isolert på hvert sitt hotellrom, på hemmelig adresse, og venter fortsatt på testresultatene før de kan møtes fysisk og reise samlet i privatfly til Østerrike.

– Alle er fortsatt isolert. Vi har ikke møttes fysisk. Og det er jo ganske viktig. Det er sånn det er, og derfor tror jeg det er viktig å si at dette er en helt ekstraordinær situasjon. Det er et element vi må leve med, men det er spesielt, sier Smerud til VG.

– Dere har altså ikke testresultatene klare, og ingen har møttes med under halvannet døgn til kamp. Hvordan oppleves det?

– Det er et puslespill som må legges. Det gjør dette veldig komplekst og krevende.

Planen er som følger: Senere tirsdag tar Smerud seg alle spillerne, minus de som eventuelt tester positivt for coronaviruset, ned til Østerrike. Der er det planlagt pressekonferanse med den fungerende landslagssjefen og kapteinen for nødlandslaget. Hvem det er, vil ikke Smerud avsløre. Deretter skal de ha sin første og eneste treningsøkt klokken 20.30.

Et døgn senere er det avspark mot østerrikske stjerner som Bayern München-profilen David Alaba og RB Leipzig-angriperen Marcel Sabitzer.

– Dere har én trening. Hva bruker du den til?

– Å trene. Å få aktivert kroppene etter at spillerne har reist, for de har vært isolert på rommene sine. Vi må bevege kropper og koble sammen folk. Det blir kjernen i den treningen, sier Smerud.

43-åringen er utdannet psykolog fra Københavns Universitet. Erfaringen kan bli verdifull når han skal trykke på de riktige knappene før han sender elleve spillere som knapt kjenner hverandre, ut mot Østerrike.

– Jeg tror vi er ganske avhengige av denne hjernen vår. Den trenger nok søvn og trygghet nok. Skal vi agere fort, må vi ha folk som stoler på seg selv. For min del er det utrolig viktig at spillerne nå kjenner seg fri til å spille ut situasjoner. At de ikke løper rundt og lurer på hva de vil jeg skal gjøre i alle situasjoner. Da kommer de kanskje til rett plass, men altfor sent og med for lite kraft. De må kjenne at de kan gå inn og gjøre det de tror er rett. For de har fryktelig mye å vinne og veldig lite å tape.

De 18 spillerne på nødlandslaget ble alle kontaktet i løpet av søndag. Mandag samlet de seg i Norge. Tirsdag skal de trene sammen én gang. Onsdag skal de spille en avgjørende A-landskamp.

Derfor mener Smerud det blir avgjørende å satse på de relasjonene som allerede finnes i troppen:

– Vi kan bygge noen allianser. Vi kommer ikke til å slå dem hvis vi spiller én og én, så vi må skape relasjoner på veldig kort tid.

Han peker på noen koblinger som han trolig vil satse på:

Mats Møller Dæhli, Ghayas Zahid og Veton Berisha har spilt sammen på U21-landslaget før.

Julian Ryerson og Andreas Hanche-Olsen var med på å slå Tyskland med U21-landslaget.

Jørgen Strand Larsen, Kristoffer Askildsen, Håkon Evjen og Tobias Børkeeiet har nylig vært på U21-landslaget sammen.

Ruben Gabrielsen og Fredrik Ulvestad spilte sammen for U21-landslaget i Aserbajdsjan en gang.

– Utover det er det mange nye ansikter, men vi har noen sånne allianser, og det er veldig viktig, sier Smerud.

Da VG kommenterer at det minner om det populære FIFA-spillet «Ultimate Team», der det handler om å sette sammen spillere som har en form for tilknytning til hverandre for å skape grønne forbindelser mellom dem, svarer han:

– Jeg spiller ikke FIFA, men det høres veldig fornuftig ut. Jeg skulle ønske det bare var å trykke på en «link» og gjøre den grønn.

– Hvordan har det vært for deg å bli kastet inn i denne surrealistiske utfordringen?

– Jeg tror jeg har litt erfaring i baken etter å ha vært landslagstrener i noen år nå, sier mannen som de siste årene har vært U21-landslagssjef, men som også har vikariert som kvinnelandslagstrener.

– Det er en veldig spesiell situasjon, men det handler om å holde øynene på ballen og gjøre oppgavene etter hvert som de kommer. Det hadde aldri gått uten et veldig godt administrativt team og det sportslige teamet som har jobbet og jobbet og jobbet.

– Hvor mye bruker du Lars Lagerbäck til hjelp?

– Jeg har hatt dialog med Lars og kommer til å ha det igjen. Vi får se hvor mye vi rekker og hva vi har behov for. A-landslaget har gitt oss alt materialet de har, så utfordringen her er ikke kunnskap om motstanderen, men hvor lite vi bør gi spillerne. De bør ikke ha hodene fulle av Østerrike når de går ut til kamp, sier Smerud.

Trolig må Norge vinne enten 3–2 eller med to måls margin for å toppe Nations League-gruppen. En annen norsk trener var nylig i en lignende situasjon: Ole Gunnar Solskjær reiste i fjor til Paris med et sterkt skadeskutt Manchester United-mannskap, men klarte å sikre den nødvendige 3–1-seieren som sikret avansement i Champions League.

Mirakelet i Paris brukes riktignok ikke som inspirasjon for nødlandslaget.

– Jeg er Liverpool-fan, så jeg har ikke sett på det, flirer Smerud.

