Bråtveit med negativ test – kan fly til Wien onsdag

WIEN/OSLO (VG) Det norske nødlandslaget har landet i den østerrikske hovedstaden Wien, men kun med én keeper. Komplikasjoner med Per Kristian Bråtveits coronatest gjorde at han måtte bli igjen i Oslo. Sent tirsdag kveld fikk han klarsignal til å dra.

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norges Fotballforbund, Gro Tvedt Anderssen opplyser tirsdag kveld at Bråtveit har tatt to nye tester i dag, en hurtigest og en ordinær test. Hurtigtesten er negativ, som vil si at han kan reise til Wien i morgen tidlig. Svaret på den ordinære testen kommer i løpet av morgendagen. Den må også være negativ om Bråtveit skal bli kampklar i henhold til UEFA-protokollen.

Tvedt Anderssen sa tidligere tirsdag til VG at Bråtveit må reise med et eget fly som følge av nylige innstramninger fra UEFA.

Det skal være et obligatorisk krav, og ifølge Tvedt Anderssen er det NFF som vil ta ekstraregningen – noe som «trolig vil koste rundt 100 000 norske kroner».

Klokken seks landet det chartrede flyet på flyplassen i Wien, som altså inneholder 17 av 18 spillere fra troppen og støtteapparatet.

Fungerende landslagstrener Leif Gunnar Smerud opplyser til VG at det var en fin reise, og at de nå skulle rett på hotellet før kveldens planlagte trening og pressekonferanse.

De fleste spillerne ønsket ikke å gi noen kommentarer til VGs utsendte journalist, og gikk rolig mot den ventende bussen.

NFF opplyste om Bråtveits fravær i en pressemelding like før avreise fra Gardermoen.

– Mandag samlet det nye landslaget seg på Gardermoen for å gjennomføre en coronatest før dagens avreise til Østerrike. Samtlige prøveresultater var negative, med unntak av keeper Per Kristian Bråtveit. Hans test var såkalt inkonklusiv, altså usikker. Testen ble derfor analysert på nytt, skriver NFF i pressemeldingen.

Disse spillerne har reist til Østerrike: Keeper:

Anders Kristiansen – Union Saint-Gilloise Forsvar:

Andreas Hanche-Olsen – Gent

Ruben Gabrielsen – Toulouse

Daniel Granli – Aalborg

Andreas Vindheim – Sparta Praha

Julian Ryerson – Union Berlin

Jørgen Skjelvik – Odense Midtbane:

Tobias Børkeeiet – Brøndby

Kristoffer Askildsen – Sampdoria

Fredrik Ulvestad – Djurgården

Kristian Thorstvedt – Genk

Sondre Tronstad – Vitesse

Mats Møller Dæhli – Genk

Håkon Evjen – AZ Alkmaar

Ghayas Zahid – APOEL Nicosia Angrep:

Jørgen Strand Larsen – FC Groningen

Veton Berisha – Viking Vis mer

Det betyr at Norge i skrivende stund bare har med seg én målvakt til den østerrikske hovedstaden: Union Saint-Gilloise-keeperen Anders Kristiansen.

– Vi sendte prøven til ny analyse i dag, som heller ikke ga noe endelig svar. Både innreise til Østerrike og UEFA-protokollen krever negativt svar på covid-19 test. For sikkerhets skyld har han derfor tatt en ny test. En usikker test gjør at han ikke blir med troppen på flyet til Østerrike. Viser den nye testen at han er negativ reiser han etter troppen, sier landslagslege Kjell Erik Strømskag.

FORELØPIG IKKE MED: Per Kristian Bråtveit er enn så lenge i Norge i påvente av et nytt prøvesvar. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Likevel håper vikarierende landslagssjef Leif Gunnar Smerud at Bråtveit slutter seg til resten av laget i løpet av onsdagen - i tide til kampen mot Østerrike.

– Det er ikke uvanlig at testene kan slå ut for mennesker som har hatt covid tidligere. Men vi tar ikke noen sjanser nå og drar dessverre uten Bråtveit. Vi håper han kan komme etter i morgen tidlig. Sportslig sett er det naturlig nok en ulempe å reise kun med en keeper, men vi må bare respektere den situasjonen, sier Smerud i pressemeldingen.

Bråtveit er en av få i den nykomponerte landslagstroppen som faktisk har litt erfaring fra landslaget. Han er ikke en av dem fem som faktisk har fått landslagsdebuten, men er en av dem som har blitt kalt opp til A-landslaget og vært med på samling.

Djurgården-målvakten har tidligere i høst vært smittet av coronaviruset. Ifølge landslagslege Strømskag skal han ikke lenger være smitteførende.

