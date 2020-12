ETTERTRAKTET: Markus Solbakken har vært en dominant figur for HamKam i Obos-ligaen. Nå ligger det an til at han får prøve seg på øverste nivå. Foto: Geir Olsen

Opplysninger til VG: Stabæk har fått akseptert millionbud på Solbakken

Etter det VG erfarer er Stabæk og HamKam enige om en overgang for Markus Solbakken. Med mindre utenlandske klubber kommer på banen i siste liten, blir Stabæk neste stoppested for Ståle Solbakkens sønn.

20-åringen har lenge vært koblet til Lillestrøm, hvor hans far herjet fra 1994 til 1997.

– Det ønsker jeg ikke å svare på nå. Jeg skal spille ferdig sesongen, så får vi se, sa 20-åringen til VG da han ble spurt om Lillestrøm var hans neste stoppested.

Nå tyder imidlertid det meste på at Stabæk blir neste stoppested for unggutten. HamKam skal ha godtatt et bud som i første omgang er verdt over én million kroner.

Detaljer som personlige betingelser gjenstår før overgangen er i boks.

Markus Solbakkens agent, Atta Aneke, ønsker ikke å bekrefte VGs opplysninger, men sier at det har vært stor interesse for 20-åringen.

Tidligere har Markus Solbakken vært klar på at dersom han skal gå til et norsk eliteserielag, vil det være et «krav» at de spiller på naturgress.

Det «kravet» oppfyller Stabæk.

– Jeg står ikke her og sier at jeg ikke kan gå til en klubb som spiller på kunstgress. Men jeg skal ikke legge skjul på at det er en liten del av vurderingen og vil være et pluss. All internasjonal toppfotball fungerer på gress. Det er viktig å bli vant til det, sa Solbakken til VG i juli.

Lillestrøm har tidligere bekreftet at de har hatt 20-åringen på radaren. For en uke siden skrev Hamar Arbeiderblad at LSK-ledelsen bekreftet at de hadde hatt et møte med Solbakken junior.

