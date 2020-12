DRØMMEÅR: Erling Braut Haaland har feiret mange mål i 2020. Her jubler han for et av dem, mot Borussia Mönchengladbach i september. Foto: INA FASSBENDER / AFP

Haaland i stort VG-intervju: − Jeg måtte tenke annerledes

Erling Braut Haaland (20) er kåret til 2020s største norske idrettsutøver av VG. Unggutten hyller gamle og nåværende helter, ser tilbake på sine største øyeblikk og forklarer nøkkelen til den enorme suksessen.

– Det er stort. Det er mange gode idrettsutøvere, og det er stort å bli kåret til den beste i 2020. Det er gratis motivasjon til å bli enda bedre neste år, sier Haaland til VG på video fra leiligheten i Dortmund.

– Dette henger høyt, erkjenner han.

Han treffer ikke like godt på lyssettingen under intervjuet, der han blant annet holder språkskole, som han har gjort foran mål mot europeiske storklubber i 2020:

Men det ville kanskje vært mye å forlange:

33 mål og seks målgivende pasninger på 32 kamper for Borussia Dortmund.

Seks mål og én målgivende pasning på fem kamper for Norge.

Toppscorer i Champions League etter gruppespillet med seks mål på fire kamper før skaden i desember.

Vinner av den prestisjefulle Golden Boy-prisen til Tuttosport, kåret til verdens nest beste spiss av ESPN og nominert til årets lag i Europa.

Og nå også vinner av VGs tradisjonsrike topp 100-liste over norske idrettsutøvere. Han følger i fotsporene til Karsten Warholm, Marit Bjørgen, Magnus Carlsen, Petter Northug jr., Alexander Dale Oen og Thor Hushovd, for å nevne noen.

Selv forteller Haaland at han har sett opp til utmerkelsens 2000-vinner. John Carew var, i likhet med Dortmund-spissen, bare 20 år da han fikk prisen.

VGs begrunnelse fra 2000 kunne nesten blitt brukt igjen i år: «Er i ferd med å bli en sensasjon (…) Enorm fysikk og hurtighet.»

– Jeg liker når man gir blaffen og bare går rett på mål og skyter ballen i mål. Carew er et godt eksempel på det. Han cruiset gjennom en god periode der, svarer Haaland på spørsmål om hvilken utøver han så mest opp til som barn.

Han fortsetter:

– Vi hadde Northug også. Jeg tror alle nordmenn koste seg da han bare stjal showet.

Haaland nevner Ole Gunnar Solskjær og John Arne Riise også.

– Det er en god del som jeg har sett opp til, erkjenner han.

Også i år har han bitt seg merke i en annen ung og fremadstormende nordmann.

– Viktor Hovland har levert noe voldsomt i år. Jeg har fulgt med på ham nå i det siste. Han har en stor fremtid foran seg, sier Haaland om 23-åringen som har fått andreplassen på årets VG-kåring.

Men tilbake til Haaland. I forbindelse med vinnerintervjuet plukket VG ut to bilder som beskriver Haalands fabelaktige 2020 på en god måte.

Det første er tatt av VGs Bjørn S. Delebekk under landskampen mot Romania i oktober, da jærbuen scoret sitt første hat trick for Norge. Sander Berge har ballen på midtbanen, men Haaland har for lengst satt kurs mot mål.

Med krummet nakke, motstandermålet i sikte, kroppen svevende over gresset og uten å bry seg om hvor ballen er, men bare hvor den skal komme, illustreres essensen av Erling Braut Haaland i ett blinkskudd.

– Det kan stemme litt det. Jeg regner med at Sander Berge ikke slo meg gjennom der. Han slo sikkert støttepasning. Ellers var det et bra bilde, svarer Haaland på spørsmål om bildet oppsummerer ham som fotballspiller.

– Hva går gjennom hodet ditt i det øyeblikket?

– Akkurat der var det nok sånn: «Please, Sander, spill meg gjennom for aller første gang i landslagskarrieren vår til sammen», sier Haaland før han fortsetter, hakket mer seriøst:

– Det er bare «om jeg får ballen foran meg nå, så blir det farlig». Det er litt sånn jeg tenker. Jeg trenger egentlig ikke få øyekontakt med ham og sånt, han vet at jeg løper der. Det er et fint bilde.

Haalands fysikk er i iøynefallende. De 194 centimetrene. Bein som en syklist, overkropp som en okse. Men det har ikke alltid vært sånn. Og kanskje er det nettopp derfor kombinasjonen har blitt så dødelig.

Det tok nemlig tid før Haaland skjøt til værs. Tidlig i tenårene var han liten og tynn. Han bøttet inn mål for Bryne, men det var ikke takket være fysikken. Den har kommet senere.

– Det har vært veldig viktig for meg, sier Haaland om utviklingen.

Her kan du se ham i aksjon som 12-åring:

– Jeg måtte tenke annerledes og være kjapp i hodet og sånt. Fysikken har kommet i etterkant. Hadde du sett meg spille da jeg var 12–13 år og vi begynte å spille elleverfotball, så hadde jeg nøyaktig de samme bevegelsene og løpene, sier han og fortsetter:

– Det er mye av det samme jeg gjør den dag i dag, bare med 40 kilo mer og en meter høyere. Jeg har vært heldig med fysikken. Det at jeg ikke var en av de høyeste da jeg var liten, har vært viktig, for da må du bruke hjernen mer.

Han har gjort det til en kunst å lure offside-fellen. Foran mål ser avslutningene hans nærmest programmerte ut. Det virker nesten å ligge vitenskap bak Haalands tilnærming til fotball, men selv nekter han for at han bruker mye tid på å analysere seg selv.

– Jeg ser egentlig ikke mye på meg selv. Nå er det så vanvittig med kamper. Det er bare å spille ferdig en kamp, så må du allerede fokusere på den neste. Når det kommer en ny kamp, nytter det ikke å tenke på den gamle. Du må være fri til sinns og klare å fokusere på neste kamp, sier Haaland.

Kanskje er han i stedet, i tillegg til sin egen fysikk og oppvekst, et produkt av alle spissene han har fulgt med sultent blikk fra TV-stolen på Jæren.

– Jeg har alltid hele livet mitt likt å se på fotball. Det tror jeg har vært veldig positivt for meg. Da lørdagen kom, kom du hjem fra hallen og hadde trent med kompisene dine, og så var det å ha på fotball resten av dagen på TV, fra Premier League til La Liga til Serie A. Det tror jeg har vært positivt, sier Haaland.

– Jeg har alltid likt å se andre spisser gjøre det godt. Det er sikkert derfor jeg alltid har likt å være spiss. Det er derfor jeg likte Michu så godt, sier 20-åringen og sikter til den spanske spissen som høyst overraskende scoret 18 mål på 35 kamper for Swansea i Premier League i 2012/13-sesongen.

– En spiss i flytsonen, det er ingenting som er bedre enn å se på det. Det har jeg alltid likt å se på. Rett og slett hele livet, sier Haaland, som selv må kunne kategoriseres som nettopp dét.

En spiss i flytsonen.

Få bilder oppsummerer en Haaland i den tilstanden bedre enn dette, da han nettopp har «dryla» ballen i mål, for å si det på brautsk, mot PSG i Champions League. Hans andre mål i kampen.

Det første ble feiret i lotusstilling, trolig en innøvd manøver fra meditasjonsentusiasten, men selv Haaland måtte ned for telling etter den andre scoringen. Lagkameratene, med Raphaël Guerreiro i spissen, strømmer til mens nordmannen suger til seg inntrykkene.

Foto: Andrew Surma / Sipa USA

– Det er gjerne det fineste målet jeg scoret i 2020. Jeg tror det er det, sier Haaland før han prøver å beskrive følelsene sine i øyeblikket:

– Da var det rett og slett … godt spørsmål … det var et fint øyeblikk det der, det må jeg si. Det er vanskelig å sette ord på det. Det er så vanvittig enormt bilde. Rett og slett et fint øyeblikk.

Her kan du se det utrolige langskuddet:

Dobbelen mot PSG satte Haaland på den europeiske stjernehimmelen én gang for alle. Men det har vært nok av andre høydepunkter å velge av.

– Du må ikke glemme debuten min for Dortmund, ny klubb, jeg har vært der i to og en halv uke, vært litt skadet, usikker på om jeg er med i troppen til den første kampen, starter ikke, sitter på benken, laget sliter, så kommer jeg innpå og scorer hat trick. Det var også et fint øyeblikk, sier Haaland

Han trekker også frem hat trick for Norge mot Romania og de fire målene han scoret mot Hertha Berlin i høst.

– Det er vanskelig å ta kun ett øyeblikk, men om jeg skal ta ett så er det gjerne enten debuten for Dortmund eller debuten for Dortmund i Champions League mot PSG, konkluderer lysluggen.

– Har du egentlig hatt noen nedturer?

– Nedturer? Det var en nedtur for alle da coronaen kom til verden. Det var en nedtur. Men jeg har ikke hatt så mange, jeg har vært skadet litt, det har stoppet meg litt, men ikke så mye. Jeg prøver helst å se kun på oppturene. Det er de jeg kommer til å ta med meg videre.

Inn i 2021.

– Vi må sette nye høyder da. Sette en høy standard. Det er rett og slett bare å «dryla te» fra første sekund 3. januar (hjemmekamp mot Wolfsburg), så får vi ta det derfra. Det er bare å starte godt og avslutte godt, sier Haaland, som med god samvittighet kan unne seg litt ekstra på julaften:

– Jeg skal kose meg. Det blir å slakte noe fantastisk mat. Det skal være sikkert. Det blir noen voldsomme porsjoner da, skal jeg love deg.