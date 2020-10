Selvmål ga Norge verdifull seier mot Nord-Irland

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge – Nord-Irland 1–0) Det var ikke pent, men det var viktig. En ny seier i Nations League legger til rette for en nervepirrende novembermåned for Lars Lagerbäck (72) og hans menn.

Oppdatert nå nettopp

Da Erling Braut Haaland ikke klarte å ta vare på sjansene sine, fikk Norge hjelp av et Stuart Dallas-selvmål i et ellers traust oppgjør.

– Det viktigste er at vi tar tre poeng, sier landslagstrener Lars Lagerbäck på pressekonferansen etter kampen.

Seieren betyr at Norge står med ni poeng på fire kamper i Nations League – like mange som Østerrike, som topper gruppen på grunn av innbyrdes oppgjør (1–0-seier på Ullevaal).

Dermed lever spenningen i beste velgående før de to siste kampene i november: Trolig er Norge nødt til å slå Østerrike i den siste kampen for å sikre gruppeseier, som vil bety både opprykk til Nations League-nivå A samt en eventuell ekstra mulighet til å komme til VM gjennom playoff.

Vinner Norge både over Romania og Østerrike, ligger det også an til god nok plass på FIFA-rankingen til å havne i seedingpott to når VM-kvalifiseringen skal trekkes i desember. Det vil gi en vesentlig lettere vei til mesterskapet i Qatar. For øyeblikket ligger Norge på 25. plass blant de europeiske lagene på FIFA-rankingen. En 20. plass er nødvendig for å hoppe opp et seedingnivå.

les også Lagerbäck med uforståelig Sørloth-vraking i norsk seier

Haaland-smell

En god landskamp etterfulgt av en dårlig en; det har vært gjennomgangsmelodien for Norge de siste månedene. Fra tap mot Østerrike til målfest mot Nord-Irland, fra fadese mot Serbia til nedsabling av Romania. Og da nordirene besøkte Oslo så det ut til å fortsette i samme mønster.

Bortsett fra en stor Erling Braut Haaland-sjanse i hver ende av den første omgangen, var det vanskelig å finne norske høydepunkter i oktoberkulden på Ullevaal stadion.

– Vi må lære oss å møte et lag som ligger så lavt, sier Lagerbäck.

– Det går litt tregt til tider, sier kaptein Omar Elabdellaoui.

Stjernespissen skapte også bekymring blant de oppmøtte da han etter ti minutter gikk i bakken og skrek i smerte etter å ha fått albuen til Daniel Ballard i bakhodet, men i kjent stil tok det ikke lang tid før han hadde ristet det av seg og var tilbake på banen for å jakte scoringsmuligheter.

Nord-Irland viste seg fra en langt bedre side enn da de ble ydmyket i Belfast for en drøy måned siden. Etter tre minutter fikk Conor Washington en kjempesjanse, men André Hansen reddet sterkt. Det samme gjorde Rosenborg-keeperen et kvarter senere med en fabelaktig benparade foran Josh Magennis.

Sjansen kom etter en svikt i kommunikasjonen mellom Stefan Strandberg og Martin Ødegaard, som stjal ballen fra føttene til lagkameraten før han mistet den og foræret Nord-Irland en gyllen mulighet.

King skuffet

Mens Hansen viste seg tilliten verdig etter at Lars Lagerbäck noe overraskende valgte å sette Rune Almenning Jarstein på benken for anledningen, klarte ikke Joshua King å styrke sitt kandidatur om å bli Haalands faste makker. Bournemouth-spissen, som håper på en overgang til West Ham før fredagens frist, skapte lite i løpet av den drøye timen han fikk på banen før han ble erstattet av Alexander Sørloth.

Så løsnet det plutselig for Norge – uten at innbytteren hadde noe å gjøre med det.

Ødegaard svingte inn en corner, Stefan Strandberg vant duellen sin og stusset ballen mot Stuart Dallas, som på komisk vis scoret selvmål med armen. Strandberg feiret scoringen som sin egen, men reprisene viste tydelig at ballen aldri hadde gått i mål hvis det ikke var for at den traff Leeds-spilleren.

Denne gangen er Dallas neppe i humør til å godprate med Haaland etter kampen, slik han gjorde etter oppgjøret i Belfast da nordmannen ba om drakten hans og – ifølge nordiren selv i et intervju med Talksport – liret av seg en strofe fra Leeds-sangen «Marching on Together».

Det er ikke første gang Norge slår Nord-Irland på Ullevaal stadion takket være et selvmål. Samme scenario utspilte seg nemlig da Chris Brunt ble synderen i 1–0-kampen i VM-kvalifiseringen for tre år siden.

Saken oppdateres!

Publisert: 14.10.20 kl. 22:35 Oppdatert: 14.10.20 kl. 22:49