Lagerbäck er verdens sjette eldste landslagssjef: Takker foreldrene og fotballjobben

ULLEVAAL (VG) Han kunne tatt AFP for ti år siden og har jobbet for fullt siden han passerte ordinær norsk pensjonsalder. Kun én landslagssjef i Europa er eldre enn Norges Lars Lagerbäck (72).

VG har gjennomgått samtlige 210 medlemsland tilhørende FIFA-rankingen og deres trenere – og oversikten viser at Norges svenske scorer høyt på listen over verdens eldste landslagssjefer.

Det gjør også et par (bokstavelig talt) gamle kjenninger: Den 73 år gamle nederlenderen Guus Hiddink er nå trener for sitt sjette A-landslag. Han styrer øystaten Curacao, mens jevnaldrende Óscar Tabarez (73) har gått på sin 15. landslagssesong i Uruguay i håp om å ta nasjonen til VM for fjerde gang under hans ledelse.

Ellers var Bosnias landslagssjef Dusan Bajevic (71) jugoslavisk VM-spiller med tre mål på tre kamper allerede i Vest-Tyskland 1974, og eldst av alle er Albanias italienske trener Edoardo Reja.

Han ble født noen uker etter krigshandlingene i 2. verdenskrig var over og runder 75 år i løpet av denne landslagssamlingen.

– Jeg prøver å holde meg så fresh og så frisk jeg kan. Det eneste jeg kjenner det på, er hvis vi har jobbet døgnet rundt i tre uker, som vi kan gjøre i forbindelse med samlinger, behøver jeg å lande litt. Det trengte jeg sist. Ellers har jeg sagt til støtteapparatet at de må gi beskjed om jeg roter, sier Lagerbäck med et smil til VG.

Han svarer så lagerbäcksk han kan gjøre på spørsmål om hvordan han ser på å orke det som kan bli to sluttspill på to år – dersom han tar Norge både det til det utsatte EM i 2021 og til Qatar-VM i november året etter.

– Det er målsettingen, ja.

– Fotball er «rebranding»

Hans tetteste samarbeidspartner på det norske landslaget er assistent Per Joar Hansen. Og selv om han gjetter at Lagerbäck tilhører «topp to» over verdens eldste landslagssjefer, merker han ikke på sjefen sin at han er 17 år eldre.

– Det han viser, er en klisjé: At alder bare er et tall. Så lenge du har drivkrefter og er topp motivert, kan man holde på veldig lenge. Hvis du har et tall som forteller deg at da skal du slutte å jobbe når du er så og så gammel – dét er umoderne, mener «Perry».

– I fotball er du privilegert. Du møter nye generasjoner hele tiden, både spillere, trenere og ledere. Verden går videre, og fotball er en slags «rebranding» og kommer i ny drakt hvert femte-tiende år. «Gegenpressing» ble gjort allerede i 1974 av Holland. Trendene i fotball er som motene; de kommer med jevne mellomrom, fortsetter Hansen.

– Han er i fin formen, ser sterk ut, er oppgående og energirik. Man tenker ikke at dette er en gammel mann. Vi får spørre ham om oppskriften etterhvert, mener venstreback Haitam Aleesami (29).

Den gir Lagerbäck iallfall delvis her:

– Dels beror det på jobben. Den er stimulerende. Så er det genene. Jeg har hatt flaks med foreldrene mine. Jeg har gått frisk gjennom livet, sier svensken og opplyser at faren og moren ble henholdsvis 67 og 83 år gamle.

– Hadde du greid å holde på like lenge om du var klubbtrener?

– Vanskelig å svare på. Det er en annerledes jobb, men du kan ha mye større stab. Jeg tror veldig mange klubbtrenere i dag selv kan velge hvor hard belastning man ønsker, sier trenerveteranen, som kun har holdt seg til landslag de siste 30 årene.

Egentlig skulle han bare være norsk landslagssjef til og med et eventuelt EM-sluttspill i 2020. Men i fjor høst – i god tid før coronautbruddet – forlenget han avtalen frem til og med Qatar-VM 2022. Siden den gangen er EM flyttet, kamper avlyst og verden har stått i en slags unntakstilstand.

– Det påvirker planleggingen min, men grunnjobben er den samme. Det blir flere telefonmøter og sånne saker, men der er skillet. Fordelen med det er at jeg aldri har hatt så god koll på de rundt 35 spillerne vi ser på.

– Har du tatt noen forholdsregler under coronaen siden du er over 70?

– Jeg har fulgt en kombinasjon av retningslinjene fra Norge og Sverige. Men ikke truffet mye folk og nesten holdt meg isolert. Jeg pleier å se mye fotball, men nå har jeg sett ekstremt mye. Rundt 10–12 kamper hver uke, anslår svensken.

PS! VG har benyttet seg av FIFAs hjemmesider, Transfermarkt, Wikipedia, Wyscout og Soccer Association for å komme frem til oversikten over de eldste trenerne. Noen land er oppført uten landslagssjef i disse registrene.

