Manchester United med ny PSG-triumf på tampen

(Paris Saint-Germain - Manchester United 1–2) Med kun tre minutter igjen å spille sendte Marcus Rashford Manchester United til himmels mot PSG - igjen.

Oppdatert nå nettopp

For snart halvannet år siden gjennomførte Manchester United og Ole Gunnar Solskjær det som trolig er hans største bragd som trener, da de sendte PSG ut av Champions League mot alle odds. Da ble Marcus Rashford den store helten og sikret seieren på overtid. Tirsdag kveld gjentok «PSG-dödaren» bragden.

Da klokken nærmet seg 87 spilte minutter, og etter å ha misset på flere store muligheter, fikk Rashford endelig nettsus.

Paul Pogba, som ble vraket fra start, kom inn og tok grep. Han spilte videre til Rashford utenfor boksen, som banket til med et strøkent skudd. Ballen gikk knallhardt langs bakken og skled perfekt via regndråpene på gresset og inn i hjørnet.

Dermed fikk Manchester United en strålende start på gruppespillet i Champions League. Men det skjedde ikke uten dramatikk.

Straffedrama

Kampen åpnet med et straffedrama. Etter halvspilt førsteomgang vendte Anthony Martial opp i boksen, og ble felt av Abdou Diallo.Den nyutnevnte kapteinen, i Harry Maguires fravær, Bruno Fernandes fikk ansvaret, til tross for at han bommet mot Newcastle kun noen dager i forveien.

Portugiseren skrittet opp, tok noen korte kjappe steg, og bommet igjen. Straffen var svak, og i keeperhøyde, og la til rette for at PSG-keeper Keylor Navas kunne kaste seg kjapt ned og stoppe forsøket.

PSG forsvarerne hoppet på keeperen i jubel, men sekunder senere kom kontrabeskjeden. Navas hadde forlatt målstreken for tidlig, og dermed fikk Manchester United og Fernandes muligheten på nytt.

Den iskalde portugiseren produserte nærmest en kopi av det første forsøket. Han tok løpefart, tok noen korte kjappe steg, og sendte ballen i nøyaktig samme retning. Men denne gangen gikk Navas i motsatt redning, og Manchester United tok ledelsen.

STRAFFEDRAMA: Bruno Fernandes fikk to muligheter til å sette straffen i mål. På det andre forsøket gikk det. Foto: YOAN VALAT / EPA

Men så scoret Anthony Martial et selvmål av den spesielle sorten. Et hjørnespark ble svingt inn på første stang fra Neymar, og franskmannen steg til værs. Relativt upresset skulle han heade ballen unna, men endte opp med å stusse ballen i eget kryss.

På tampen kom scoringen fra Rashford, og reddet kvelden. Dermed har Manchester United fått en strålende åpning på Champions League-gruppespillet. I det andre oppgjøret i gruppa vant Alexander Sørloths RB Leipzig 2–0 mot Fredrik Gulbrandsens Istanbul Basaksehir. Ingen av nordmennene spilte kampen.

Publisert: 20.10.20 kl. 22:52 Oppdatert: 20.10.20 kl. 23:03