VALGTE ÅPENHET: LSKs Tobias Svendsen (til høyre) delte sin historie om angsten sammen med mentaltrener Mette Rosseland og sportssjef Simon Mesfin. Foto: Javad Parsa

Svendsen får bare positive meldinger: − Betyr ekstremt mye

Tobias Svendsen (21) brukte fridagen til en treningsøkt – og til å ta imot det han beskriver som bare positiv respons på hans åpenhet rundt det å ha angst.

Publisert: Nå nettopp

– Det gjør det veldig lettere. Jeg er veldig klar på at jeg ville ut med det, men var usikker på hvordan responsen ville bli. Det har vært kun positivitet og kjærlighet, forteller Svendsen.

I et fellesintervju med VG og Romerikes Blad fortalte Lillestrøm-spilleren at hele toppspillerkarrieren hans har periodevis vært preget av angst etter en hendelse som satte en støkk i ham da han var 15 år. Tilbakemeldingene til Svendsen tyder på at hans historie allerede vært til hjelp for andre.

– Folk skriver mye forskjellig. At jeg er forbilde, at jeg har åpnet meg, og noen har skrevet at de nå har fått hjelp selv. At de har våget å gjøre det. Det betyr ekstremt mye. Først og fremst ville man hjelpe seg selv opp i alt, men hjelper jeg andre, er det bonus, beskriver Tobias Svendsen.

Han og LSK-kollegaene hadde fri fra ordinær fotballtrening dagen etter intervjuene ble publisert, men Svendsen tok likevel en ekstraøkt med lagkamerat Gjermund Åsen. Den Rosenborg-utlånte trønderen og Svendsen fra Molde – tross sin fotballtilhørighet – bruker mye tid med hverandre i Lillestrøm.

– Det ble en koseøkt i solen. Spilt fotball og bar kost meg, smiler Svendsen.

Han ramser opp at «alt mulig av folk jeg har møtt» har tatt kontakt – gamle klassekamerater, fotballspillere, journalister og fotballsupportere.

– Jeg setter pris på alle jeg får. Alle meldingene betyr veldig mye og like mye. Samme hvem man er og hva man gjør,

Lagkamerat Pål-André Helland i Lillestrøm lanserte Svendsen som kandidat til årets forbilde på sin Instagram-profil, og i sosiale medier har flere sendt sympati i 21-åringens retning: