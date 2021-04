Målfest da Mjøndalen slo Grorud

(Mjøndalen - Grorud 5–2) Mjøndalen leverte varene da de tok i mot Grorud til treningskamp lørdag.

Publisert: Nå nettopp

Da Mjøndalen og Grorud møttes til treningskamp på Consto Arena lørdag ettermiddag var det to angrepsvillige lag som møttes. Det resulterte i en solid målfest.

Først satte Markus Nakkim inn 1–0 etter 15 minutters spill, før Nikolas Walstad økte ledelsen etter 42 minutter. Men så slo Grorud tilbake bare minutter senere. Et innlegg kom inn fra venstresiden, og der plasserte en uheldig William Sell ballen i eget nett.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

PS: Se treningskampen mellom Viking og Åsane på VG+ her. Senere i kveld viser vi også finalen i Copa del Rey mellom Athletic Bilbao og Barcelona.

To minutter senere ble en lang ball slått i bakrom mot Grorud-spiss Oscar Aga. Lysluggen satte på turboen og alene med keeper vippet han ballen elegant over sisteskansen og i mål. Men Grorud klarte ikke å holde på resultatet lenge. Etter 51 minutters spill satte nemlig Martin Rønning Ovenstad ballen i mål fra kloss hold, før Alfred Schriven minutter senere plasserte ballen i mål til 4–2 for bruntrøyene.

Etter 77 minutter ble sifrene nok en gang mørkere for Groruds del da Martin Rønning Ovenstad satte inn Mjøndalens femte scoring for dagen.

Stjørdals-Blink overrasket Molde

(Molde - Stjørdals-Blink 2–1, kampen pågår) I kampen mellom Molde og Stjørdals-Blink, som fortsatt pågår, var det overraskende nok trønderne som tok føringen på Aker stadion. Tidlig i kampen fikk Stjørdals-Blink et straffespark som den utlånte spilleren fra Bodø/Glimt, Runar Hauge, satt i mål.

Like før pause smalt det imidlertid på motsatt side. Først satte Eirik Hestad ballen i nærmest hjørne etter å ha skjært inn fra høyresiden, før Etzaz Hussain sørget for at Molde kunne gå i garderoben med ledelse etter å ha hamret ballen ned i hjørne fra kloss hold.

Flere tabber

(Start - Bryne 2–3) Samtidig som Mjøndalens kamp mot Grorud startet, gikk også startsignalet for treningskampen mellom Start og Bryne.

Der tok Bryne ledelsen etter en kjempetabbe i bakre rekker hos Start. Midtstopper Jesper Daland skjermet balken inn til Amund Wichne, men kommunikasjonen satt ikke mellom de to. Dermed snappet Joachim Holtan ballen og hamret Bryne opp i ledelsen.

Noen minutter før pause utlignet Start mot Bryne etter scoring av Emil Pedersen. Unggutten, som er sønn til tidligere Start-spiller og -trener Steinar Pedersen og barnebarn til en annen Start-legende, Erik Ruthford Pedersen, satte et straffespark kontant ned i hjørne.

Mattias Moldskred sørget så for at Start gikk i ledelsen mot Bryne etter en gigantisk keepertabbe fra Bryne-keeper Igor Spiridunov som ikke fanget en ball som kom rett på sisteskansen. Ikke lang tid etter sørget Holtan for 2–2, før Andreas Dybevik sørget for at Bryne gikk seirende ut av oppgjøret på sørlandet.