Dette betyr et kommersielt samarbeid.

MOURINHO-ERSTATER: Ryan Mason er midlertidig manager i Tottenham. Her er han fotografert i Tottenham-drakten i 2015. Foto: Richard Sellers / PA Wire

Hodeskaden ødela karrieren. Nå har Ryan (29) overtatt for Mourinho.

I en voldsom hodeduell mot Chelsea pådro en da 25 år gammel Ryan Mason seg kraniebrudd. Nå, som 29-åring, har han plutselig erstattet José Mourinho som Tottenhams hovedtrener frem til sommeren.

Publisert: Nå nettopp

Her er alle våre oddstips!

Hodeskaden mot Chelsea kom i januar 2017, og samme kveld kunne enelske aviser fortelle at han kjempet for livet. Et drøyt år senere annonserte Hull-spilleren på Twitter at han måtte legge opp.

Allerede som åtteåring kom Ryan Mason til Tottenhams akademi, og han var i mange år under kontrakt med London-klubben – men var en stor del av tiden på utlån til ulike klubber.

Deretter var han Hull-spiller fra 2016 til 2018.

Daværende manager Mauricio Pochettino sa allerede samme kveld som Mason kunngjorde karriereslutt at dørene sto åpne for ham i moderklubben. Paris Saint-Germain-treneren var også blant dem som var først ute med å gratulere Ryan Mason med den nye jobben denne uken.

les også Thorstvedt om Mourinho-sparkingen: – Ganske merkelig

For halvannet år siden fikk han jobb i Tottenham, og denne uken har vært en virvelvind for Ryan Mason. Både fordi han har avansert fra spillerutvikler til å bli Mourinhos erstatter – og samtidig har Tottenham vært involvert i Super League-saken.

Her kan du spille på Erling Braut Haalands Borussia Dortmund!

Det var styreleder Daniel Levy som selv ba Mason ta midlertidig ansvar for laget, ifølge football.london.

les også José Mourinho sparket i Tottenham

Etter at Mourinho er borte – med alle sine assistenter – har nå Mason ansvaret med Chris Powell og Nigel Gibbs som assistenter.

– Min jobb er å forberede et lag som kan vinne. Jeg vet hva det betyr å ha supporterne med deg. Jeg har følt det som spiller – den energien er så sterk, sa Mason på sin første pressekonferanse.

– Dessverre har vi ikke dem nå, men jeg vil ha et Tottenham som gjør våre fans stolte, fortsatte Mason – som er veldig populær blant supporterne. Det er godt å ta med seg for klubben etter Super League-miseren.

les også Pochettino høyt oppe etter triumf: – Jeg kokte over på innsiden

VG-tips: Tottenham-Southampton

* Tottenham ligger på 7.plass på PL-tabellen, og er fire poeng unna e-cupspill for neste sesong. Og på søndag skal de spille i ligacupfinalen på Wembley. Så hadde det ikke vært bedre å vente til sommeren med å sparke José Mourinho? Jaja, i kveld trenger Tottenham en trepoenger etter bare én triumf på fem siste ligakamper.

* Fredag måtte laget nøye seg med 2-2 borte mot Everton.

* Southampton skal reparere skuffelsen over å ha røket ut av søndagens FA-cupsemifinale mot Leicester (0-1). De har dessuten tapt 11 av 14 siste PL-matcher, Tre mann er ute. Harry Kane (a) risikeres neppe for vertene i kveld med tanke på at det er finale om noen dager.

* Hjemmeoddsen er 1,87, og spillestopp er før kl. 18.55. Kampen kan du se du på TV 2 Sport Premium.