STOR SKALP: Zinédine Zidane så sitt Real Madrid sende Liverpool ut av Champions League onsdag. Foto: Peter Powell / EPA

Berømmer Zidanes snuoperasjon: − Fyren har en utrolig evne

Real Madrid-trener Zinédine Zidane (48) har stilnet kritikerne de siste ukene. Eksperter mener franskmannen ikke får nok anerkjennelse.

Av Herman Folvik

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Denne fyren har en utrolig evne. Han hover inn pokal etter pokal, de aller største pokalene. Tre Champions League-titler som manager er fenomenalt, sier Rio Ferdinand, tidligere Manchester United-stopper, på BT Sports.

Et skadeplaget Real Madrid slo Liverpool ut med 3–1 i Champions League-kvartfinalen onsdag. I semifinalen venter Chelsea.

Nå ser det meste rosenrødt ut for Europa-kongene, som har vunnet Champions League fire av de siste syv sesongene, tre av dem med Zidane som leder. Real Madrid er bare poenget bak byrivalen Atlético Madrid i serien.

Men før jul var Zidane under press. Real Madrid var da langt bak Atlético Madrid i La Liga og i trøbbel i Champions League. Zidane nektet da for at han kom til å trekke seg, og ba om tid.

les også Klopp etter CL-exiten: – Vi er ikke dumme

– Han sier ikke så mye, det har han aldri gjort. Heller ikke som spiller. Han lot da fotballen snakken. Han er veldig lik som manager. Han bare kommer seg til finaler, og forstår hvordan man skal vinne dem. Det er unikt, sier Ferdinand.

Særlig i de største kampene har Real Madrid imponert denne sesongen:

– Zidane har gjort en utrolig jobb. Hvis det var en annen trener, ville vi vært fra oss og applaudert. Han fortjener absolutt mer kreditt, sier Steve McManaman, tidligere Liverpool- og Real Madrid-spiller, på BT Sports.

Zidane takket for seg som Real Madrid-manager etter tre strake titler i Champions League i 2018. Men han gjorde comeback allerede året etter. Sist sesong vant Zidane og Real Madrid ligaen. Denne våren jakter de både ligagull og Champions League-trofeet.

les også Zidane om Ødegaard-overgangen: – Jeg ba ham bli og kjempe

– Han er så kul, og har ingen fiender. Han er hyggelig og avslappet. Folk tror ikke han er en taktiker, men han er faktisk det. Han gjør leksene sine og vet hvordan de skal spille. De visste hvor Liverpools svakheter var, fortsetter McManaman.

Zidane ga spillerne æren etter den siste tidens oppturer med seier mot Liverpool og Barcelona i serien sist helg.

– Jeg er så stolt av spillernes karakter. Når vi har ryggen mot veggen og ting ikke går bra, viser de samhold. Vi har mye kvalitet, men det jeg liker best med disse spillere er karakteren deres, sier Zidane ifølge UEFA.

PS! Lørdag er det cupfinale i Spania mellom Barcelona og Athletic Bilbao. Den sendes på VG+.