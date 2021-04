Dette betyr et kommersielt samarbeid.

TROENDE: Kelechi Iheanacho takker alltid Gud etter sine scoringer, her mot nettopp Southampton i semifinalen i FA-cupen. Foto: NEIL HALL / X02954

Leicester-sensasjon til himmels

Leicester kan være på god vei mot Champions League-spill, ikke minst takket være nigerianeren Kelechi Iheanacho (24). Selv takker han Gud.

Iheanacho har ni mål på de siste syv Premier League-kampene han har vært på banen og er nå oppe i 17 mål totalt denne sesongen, inkludert Europa League og FA-cup.

Manchester City-tilhengerne har begynt å mumle om at klubben må bruke gjenkjøpsklausulen de har hatt på Iheanacho, men ifølge Daily Mail har den gått ut på dato.

Det var sommeren 2017 at han flyttet til Leicester etter å ha tilbrakt to sesonger i Manchester City, der han var på banen i hele 46 Premier League-kamper – men bare et fåtall av dem fra start.

Nå har det blitt mange mål på Kelechi Iheanacho i det siste. 14 mål på sine 14 siste opptredener. Og med scoring mot Crystal Palace sist (2-1 seier) er han nå oppe i ti Premier League-mål denne sesongen.

– Han gjorde en god jobb sist. Han hadde en sjanse og den endte med mål. For å være ærlig, så så jeg ham ikke resten av kampen, sier Southampton-manager Ralph Hasenhüttl ifølge Leicester Mercury.

– Men du må være forsiktig og ikke gi ham sjansen inni eller rundt boksen. Han er en veldig god avslutter med stor selvtillit i øyeblikket.

Kelechi Iheanacho har nådd ti Premier League-mål i 2020/21 før karer som Raheem Sterling, Pierre-Emerick Aubameyang, Timo Werner og Roberto Firmino.

– Det handler om Guds nåde, sier nigerianeren selv. Han er dypt religiøs. Ellers kjent som en særdeles rolig og stille kar, som tilhører den etniske folkegruppen iboene, sørøst i Nigeria.

– Det har vært vanskelig for «Kels», fordi jeg har kjørt det systemet jeg har gjort, med bare én spiss. Men han har kommet inn og gjort sitt beste hver gang. Så har vi endret på grunn av skader, og han har kommet inn og vært eksepsjonell, sa manager Brendan Rodgers til BBC etter kampen mot Crystal Palace.

* Disse lagene møttes i en FA-cupsemifinale på Wembley for to helger siden – en kamp som Leicester vant 1–0.

Det er ikke til å komme unna at nettopp Leicester har vært mest i farta av disse klubbene i hele sesongen – og også i de siste ukene. Fire seirer på seks seneste gir at gjestene har brukbar kontroll på 3.-plassen som gir Champions League-penger inn på konto i neste sesong. Men med fem ligakamper igjen kan de ikke ta noe for gitt.

* Southampton rykker nok ikke ned, men en seier hadde gjort susen for lagmoralen nå etter fire tap på fem siste ligakamper. Faktisk har de røket i 12 av 15 siste ligakamper, hvis vi ser over tid. Lagets ledende målscorer, Danny Ings (a), er uaktuell for spill.

