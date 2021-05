Målvakten (!) Guro Pettersen scoret fra midtbanen: − Skjønte ikke hva som skjedde

Med kampens siste spark på ballen vartet Piteå-keeper Guro Pettersen (29) opp med noe spektakulært: Scoring fra midtbanen.

Av Yngve Gjerde

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Piteå tapte kampen mot Linköping 3–4, men kampen huskes nok uansett best for Pettersens scoring.

Tre minutter på overtid fikk Piteå frispark på midtbanen, og i jakten på redusering flyttet rødtrøyene opp hele laget. Men frisparket til Pettersen gikk over alt og alle, inkludert Linköpings målvakt, før den landet i nettet.

Pettersen gjorde imidlertid lite ut av seg og jogget rolig tilbake til eget mål.

– Jeg skjønte ikke hva som skjedde. Jeg har aldri scoret mål tidligere, så jeg visste ikke hvordan jeg skulle feire, sier Pettersen til Aftonbladet, og fortsetter:

– Så tenkte jeg «hva faen, vi reduserte til 4–3, da rekker vi kanskje ett angrep til, så da får vi sette i gang igjen». Folk begynte å feire og rope til meg, men jeg skjønte egentlig ikke hva som skjedde.

På spørsmål om hva hun tenkte da hun tok frisparket, svarer Pettersen:

– Det jeg tenkte var at jeg visste hvor jævlig den vinden var, det var en forferdelig vind. Jeg tenkte at om jeg bare får ballen hardt på mål så kan alt skje. Og så gikk ballen inn, og det var jo enda bedre.

– Jeg har lagt ut ganske mange videoer på TikTok der jeg scorer på trening. Det er mange som har kommentert at det er meningsløst at jeg forsøker å score mål, men nå har jeg noe å svare med, sier Pettersen.

Hun har tidligere snakket med VG om hetsen hun har opplevd for videoer som dette:

I kommentarfeltet fra videoen over fikk Piteå-keeperen massevis av hets. Hundrevis la igjen kommentarer som kritiserer kvinnefotball.

– Jeg ble faktisk veldig sjokkert da jeg la ut videoen - for det er jo et bra skudd. Jeg tenker det er mye man kan kritisere, men jeg skjønner ikke hvorfor man gidder å bruke energien sin på å skrive noe stygt, sa Pettersen til VG etter videohetsen.

Dette var Piteås første match siden et smitteutbrudd i klubben. Fire spillere testet positivt for coronaviruset - inkludert én spiller som spilte i Piteås forrige kamp mot Eskilstuna.

Etter fire kamper ligger Piteå på 10. plass i Damallsvenskan, der tolv lag spiller.

29-åringen har spilt for Piteå siden 2020. Hun har tidligere spilt for Stabæk og Vålerenga. Hun har flere kamper for aldersbestemte landslag, og har den siste tiden vært på flere samlinger med A-landslaget.

