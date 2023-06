RETURNERER IKKE TIL FKH: Joacim Holtan fra tiden i Haugesund. Spissen gjorde torsdag oppholdet i Kongsvinger permanent.

Kongsvingers toppscorer blir værende – kjøpes fri fra FKH

Joacim Holtan (24) fortsetter i Kongsvinger også de neste par årene. Serielederne i Obos-ligaen benytter seg av opsjonen i låneavtalen med Haugesund.

Det kommer fram i en pressemelding fra KIL. Holtan har skrevet under kontrakt på to og et halvt år.

– Jeg har vært veldig positiv til dette, men holdt meg litt unna prosessen og hatt fokus på det jeg skal gjøre på banen. De rundt meg har hatt gode samtaler, og nå har det latt seg gjøre, sier sørlendingen.

Holtan ble lånt ut fra FKH i februar. Spissen er delt toppscorer på nivå to sammen med Mjøndalen-spiller Kristian Lien. Begge står med ni seriemål.