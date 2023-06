KEBAB: Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland, Stefan Strandberg og Sander Berge koste seg med kebab natt til onsdag.

Haaland feiret seier med kebab: − De sa det var den beste de hadde spist

Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard, Sander Berge og Stefan Strandberg feiret seieren mot Kypros med en kebab på Tåsen.

Erling Braut Haaland scoret to mål mot Kypros, mens Martin Ødegaard herjet med laget fra ferieøya.

Dette var siste kampen til Premier League-stjernene før en velfortjent ferie, og da kan man unne seg litt ekstra godt.

Som en kebab fra Tåsen Cafébar.

– Jeg fikk en melding dagen før fra Erik Botheim på Instagram. Jeg kjenner han litt fra før. Han spurte om jeg kunne ta imot gutta etter stengetid fordi de hadde hørt så mye bra om stedet, sier Jaskiret Singh Bal.

Botheim hadde tipset bestekompisen Haaland om kebabsjappa. Allerede på søndag, dagen etter fadesen mot Skottland, hadde Haaland fått lyst på kebab. Da hadde han sendt en sjåfør som hentet maten, og han var såpass fornøyd at han ville spise der igjen.

– Det var helt konge. De var helt «down to earth»-gutter. De tok bilder med alle ansatte som var på jobb. Jeg ringte også familien, og de tok bilder med dem og, forteller Bal.

Haaland har tidligere snakket om hvor mye han liker kebab, og at det er hans favorittmat.

– Favorittmaten min er ting vi ikke kan spise så ofte. Jeg elsker kebab og kebabpizza. Jeg absolutt elsker det, sa han til Gary Neville i et intervju med Sky Sports.

– De sa dette var den beste kebaben de hadde spist, forteller Bal som sier at de hadde bestilt en «Jumbo mix» med kylling og kebab.

I utgangspunktet stenger han restauranten klokken ni på kvelden, men han hadde hatt åpen noen ekstra timer natt til onsdag.

– Jeg kom tilbake kvart over tolv for å fikse litt for dem. De kom her halv ett og var her en times tid, sier Bal.

– Det er ikke hver dag du får besøk av verdens beste fotballspillere!