Ole Sæter sier at det var en krampe som gjorde at han måtte av banen mot Crusaders.

Sæter og Thorvaldsson med oppløftende melding: − En krampe

Rosenborgs angrepsvåpen Ole Sæter og Isak Thorvaldsson er optimistiske etter at de begge måtte av banen med skade mot Crusaders torsdag kveld.

NTB

– Det skal være en krampe. Muskulaturen min er veldig, veldig sliten. Jeg har vært ute lenge, og jeg har egentlig blitt tvunget direkte inn i det og spilt alt som er. Jeg merker at jeg er sliten, men dette er ikke noe alvorlig, sier Sæter til TV 2 fredag formiddag.

Spissen var ute i de elleve første kampene av sesongen med en lårskade, men har kommet knallsterkt tilbake med fem mål på de seks siste kampene.

Rosenborg kan imidlertid måtte klare seg uten Sæter igjen. Etter det TV 2 kjenner til er det ikke usannsynlig at 27-åringen må stå over helgens kamp mot Haugesund.

Thorvaldsson fikk seg også en smell mot Crusaders og måtte forlate banen med en blodsprengt nese. Etter oppgjøret opplyste han til Adressa at det ikke dreide seg om en hjernerystelse, men en brukket nese.

Overfor TV 2 utdyper han situasjonen og kommer med en oppløftende melding:

– Jeg var litt redd, men jeg var så glad for at jeg scoret og at jeg var tilbake på banen. Jeg tenkte ikke så mye på det, jeg ville bare at vi skulle vinne. Det er første gang jeg har brukket noe. Det var vondt da, men det er ikke vondt lenger nå.