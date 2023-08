1 / 5 forrige neste fullskjerm

Rammet av «ekstremvær»: − Ille

AUCKLAND (VG) New Zealand-vinter har bydd på regn, sol, vind og kalde temperaturer. Onsdag meldte to elementer til sin ankomst: Hagl og snø. Det skapte utfordringer.

Like etter at det norske laget entret gressmatten på treningsfeltet Seddon Fields i en forstad like utenfor Auckland onsdag formiddag, brøt regnet løs.

Da løp spillerne inn i matteltet ved siden av banen, og måtte søke ly for den kalde dusjen som kom. Det varte ikke lenge, men lite visste spillerne at om lag et kvarter senere skulle det komme hagl.

Store, tunge regndråpene slo ned over treningsfeltet og vinden sendte vannet sidelengs. Da ble treningen avbrutt, og spillerne måtte igjen søke ly i matteltet der de måtte stå tett i tett, til haglet ga seg.

Det norske laget har blitt vant til at været har vært uforutsigbart så langt i VM, men dette var av det mer ekstreme slaget, skal vi tro Anja Sønstevold.

– Vi trodde vi hadde blitt vant til været her. Det skifter jo på fem minutter. Men i dag var det ekstremt, om jeg kan si det. Da haglet kom var det ikke annet å gjøre enn å komme seg inn i matteltet og ta en liten pause, sier Sønstevold.

– Er det den verste vær-dagen til nå?

– Ja, det er det, sier hun kontant.

Avisen New Zealand Herald advarer Auckland, som ligger nord i landet, om å forberede seg på snø og sterk vind da en vinterstorm som rammer sørdelen av øya har begynt å bevege seg oppover i landet.

Der har snøen stengt mange veier og forårsaker flyforsinkelser på Queenstown Airport.

Samme avis melder at det er mulige sjanser for lyn og torden i ettermiddagstimene i Auckland, som ligger ti timer foran Norge.

Mathilde Harviken var heller ikke forberedt på at onsdagens trening, den første etter brakseieren mot Filippinene, skulle by på så røft vær.

– Det var litt spesielt, det. Det har vært litt skiftende vær her tidligere og, men ikke så ille som det var i dag, sier Harviken.

– Hva gikk gjennom hodet ditt da du sto i matteltet og ventet på at regnet skulle gi seg?

– Nei, mest at det var bedre å stå der for å få informasjon enn å stå ute i regn og hagl, sier Harviken og ler.

Guro Reiten mener ikke at hun er den riktige til å syte over været.

– Det er uforutsigbart, det går fort fra sol til hagl. Men jeg kan ikke klage så mye. Jeg er fra Sunndalsøra, og bor i England. Jeg er kanskje mest vant til det av de som er her, sier Reiten.

Hun mener heller det var vinden som skapte utfordringer for økten.

– Det var litt vanskelig, for det blåste jo ganske greit. Nå er økten heldigvis over og vi fikk gjort det vi skulle, sier Reiten.

«BRR»: Guro Reiten og Caroline Graham Hansen reagerte på det kalde regnet og vinden som slo over treningsfeltet onsdag.

På onsdagens økt fortsatte Ada Hegerberg å trene alternativt på treningsfeltet, etter at hun fikk en kjenning i lysken like før den andre gruppespillskampen mot Sveits.

Lagkaptein Maren Mjelde trente alternativt ved hotellet på grunn av belastningsstyring. Leggskadede Thea Bjelde var med til treningsanlegget Seddon Fields, men drev styrkeøvelser mens de andre var på feltet.

– Ada fortsetter rehabiliteringsprosessen sammen med Gunnvor Halmøy (fysisk trener) og det medisinske teamet. Thea trener alternativt og følger planen for å bli klar til lørdag. Maren trener i dag på gymmen som en del av belastningsstyringen, meldte medieansvarlig Halvor Lea.