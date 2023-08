KONTANT HODESTØT: Fra Raphaël Varane, som sørget for at Manchester United tok ledelsen mot Wolverhampton mandag kveld.

Wolverhampton i kaos rystet United – men her sender han fansen til himmels

MANCHESTER (VG) (Man. United – Wolves 1–0) Wolverhampton har vært gjennom en uke med kaos. Mandag kveld klarte de likevel å ryste Manchester United i lange perioder. Men til slutt ble storfavoritten reddet av en midtstopper.

For da hjemmelaget enten slet stort, manglet rytme i angrepsspillet, eller presisjon i avslutningsøyeblikkene, var det midtstopper Raphaël Varane som et snaut kvarter før slutt steg til værs og kontant nikket inn lederscoringen for Manchester United.

Scoringen var kjærkommen for Old Trafford-publikummet, som jublet som besatt. De hadde blitt holdt på pinebenken kampen gjennom.

For til tross for favorittstempelet var det Wolverhampton – tippet til nedrykk i VG – som skapte de aller største sjansene kampen gjennom.

Men det ble med Varanes ene scoring, selv om dommer Simon Hooper måtte VAR-sjekke om gjestene skulle ha straffe langt inn i overtiden. Manchester United-keeper André Onana var altfor tøff i duell med Sasa Kalajdzic inne i Uniteds 16-meter.

Men straffen fikk de aldri.

Det får Viaplays eksperter til å reagere:

— Det er en skandale. Det er en klareste straffen jeg har sett på lenge, sier Viaplay-kommentator Kasper Wikestad.

— Totalt sjokkerende at det ikke blir straffe, sier kollega Pål André Helland — og kaller det nedrig mot spillets regler.

Dermed ble tre poeng oppskriftsmessig igjen i Manchester i ligaåpningen.

VG kommer med mer fra Old Trafford.

SLET I STORE PERIODER: Manchester United-manager Erik ten Hag, her underveis i kampen mot Wolverhampton mandag kveld.

