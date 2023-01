United snudde derbyet etter endret avgjørelse: − Han påvirket ikke

(Manchester United-Manchester City 2–1) Manchester United snudde kampen mot City på tre minutter etter en svært kontroversiell situasjon like før slutt.

Innbytter Jack Grealish sendte City i ledelsen etter en time spilt. Frem til det 80. minutt hadde Erling Braut Haaland og lagkameratene dominert 2. omgang fullstendig og så ut til å gå mot en uhyre viktig seier, men plutselig endret alt seg på Old Trafford.

Med 10 minutter igjen på klokken slo brasilianske Casemiro en gjennombruddspasning mot Marcus Rashford. Venstrekanten var i åpenbar offside, men løp likevel mot ballen. Aksjonen gjorde Citys forsvarere avventende, noe Bruno Fernandes utnyttet.

Uten at Rashford hadde vært borti ballen, tok United-kapteinen kommandoen og styrte den i mål. Dommer Stuart Attwell annullerte først scoringen, men etter en diskusjon med assistentdommeren omgjorde kamplederen avgjørelsen og dømte mål. Bare tre minutter avgjorde Rashford oppgjøret ved å sette inn 2–1.

Likevel var det 1–1-målet som ble kampens store snakkis.

– Jeg var på vei mot mål, og Marcus så sannsynligvis at jeg var i en bedre posisjon. Jeg visste ikke om noen av oss var i offside. Han påvirket ikke noen av forsvarsspillerne, sier Bruno Fernandes om sin kontroversielle utligning til BT Sport.

På banen, ved trenerbenken til Pep Guardiola og på City-seksjonen på tribunen var følelsene av sinne massivt. Alt var rettet mot dommer Attwell.

Ingen av dem kunne forstå hvordan 1–1-scoringen ble godkjent. Beslutningen kan få enorm betydning i Premier League. City var på vei til å krype bare to poeng bak serieleder Arsenal.

– Det er ikke ulovlig å være i offside. Det virker heller ikke som om han (Rashford) hindrer bevegelsesmønsteret til noen av City-forsvarerne, sier Viaplay-ekspert Pål André Helland.

Nå kan Haaland og lagkameratene i stedet havne åtte poeng bak Martin Ødegaards lag hvis Arsenal seirer mot Tottenham søndag ettermiddag.

For United er seieren like betydningsfull med positiv fortegn. Etter 3–6-ydmykelsen i det motsatte oppgjøret på Etihad i oktober, hvor Haaland scoret hat trick, er rødtrøyene i ferd med å finne tilbake til storhetstiden under Sir Alex Ferguson for første gang siden legenden ga seg i 2013.

– Det er helt utrolig. Dette overrasker meg enormt, sier Helland.

– Det her viser at det er et Manchester United-lag som er noe helt annet enn ved starten av sesongen, fortsetter Viaplay-eksperten.

Manager Erik ten Hag hadde ledet United til 20 triumfer på nederlenderens 27 første matcher med lederansvaret. Det hadde ingen andre treneren i klubbens historie klart før ham. Nå er antall seirer 21, plasseringen tre på tabellen og avstanden til City på 2. plass bare ett poeng.