REISER VIDERE: Andreas Schjelderup tar steget videre til den portugisiske hovedstaden.

Opplysninger til VG: Nordsjælland og Benfica enige om Schjelderup-overgang

FC Nordsjælland og portugisiske Benfica har onsdag sluttført overgangen til Andreas Schjelderup (18).

Det var TV 2 som tirsdag avslørte at den portugisiske storklubben Benfica hadde reist til København for å forhandle om en avtale for det norske kjempetalentet.

Etter det VG erfarer er partene nå enige om en overgang for 18-åringen. Overgangssummen skal ligge på 14 millioner euro, tilsvarende 150 millioner kroner.

Dermed er han tidenes nest dyreste norske tenåring. Erling Braut Haaland innehar rekorden etter overgangen fra Red Bull Salzburg til Borussia Dortmund.

Avtalen inkluderer ingen bonuser, men Nordsjælland har sikret seg en stor videresalgsklausul dersom Schjelderup blir solgt videre fra Benfica, får VG opplyst.

Sluttføring av betingelsene rundt overgang og legesjekk i Lisboa gjenstår før Schjelderup offisielt kan kalle seg Benfica-spiller.

Der blir han etter alt å dømme lagkamerat med danske Casper Tengstedt. Rosenborg-trener Kjetil Rekdal gikk i et intervju med TV 2 langt i å antyde at dansken blir Benfica-spiller.