Full forvirring rundt forsvunnede Atsu: − Vet ikke hvor han er

Over ett døgn etter at klubben bekreftet at Christian Atsu var funnet, kommer kontrabeskjeden: Hatayspor-spilleren er fortsatt savnet.

Det skriver blant andre Sky Sports og BBC.

– Det er ingen informasjon om hvor han befinner seg ennå. Vi vet ikke hvor han er. Det stemmer ikke at han var hentet ut eller tatt med noen steder, sier Hatayspor-manager Volkan Demirel til nyhetsbyrået Reuters onsdag.

Agenten til den tidligere Premier League-spilleren skriver på Twitter at de fremdeles ikke har klart å bekrefte hvor Atsu befinner seg, til tross for tirsdagens uttalelse fra klubben.

De motstridende meldingene kommer dagen etter at Hatayspor-talsperson Mustafa Özat uttalte at den ghanesiske fotballspilleren Christian Atsu (31) var hentet ut av ruinene i live etter jordskjelvet i Tyrkia.

Allerede mandag ble han meldt funnet av flere medier. Det ble først avkreftet av Özat, før han dagen etter uttalte at han var funnet.

Fotballprofilen, som blant annet har spilt for Newcastle, ble matchvinner da det tyrkiske topplaget Hatayspor søndag kveld slo Kasimpasa 1-0. Bare timer senere ble han meldt savnet etter jordskjelvet med en styrke på 7,8 på Richters skala.

Ghanas ambassdør i Tyrkia, Francisca Ashietey-Odunton, sier til radiostasjonen Joy FM at det er «forvirring» rundt hvor Atsu er sendt.

– I går informerte Utenriksdepartementet her meg at de ønsket å bekrefte om Christian Atsu var funnet og reddet, og sendt til et legesenter. Men i all forvirringen - som er forståelig under omstendighetene – er de ennå ikke sikre på hvilket spesielt sykehus eller helseinstitusjon han har blitt sendt til, sa Ashietey-Odunton.