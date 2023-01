Britiske medier: Frank Lampard sparket i Everton

Frank Lampard (44) er ferdig som Everton-manager, skriver britiske medier mandag ettermiddag.

Saken oppdateres.

Det skriver flere medier mandag. Blant annet The Athletic, Sky Sports, Daily Mail, overgangsjournalisten Fabrizio Romano og Telegraph-journalist Matt Law melder om sparkingen.

Avgjørelsen skal dermed komme i kjølvannet av helgens 0–2-tap mot West Ham.

Lampard ble ansatt som Everton-manager for et år siden. Han ledet laget som med nød og neppe unnslapp nedrykk forrige sesong.

Denne sesongen har imidlertid blitt like tung som den forrige. De blå fra Liverpool ligger nest sist på tabellen - med like mange poeng som jumbo Southampton.

I tillegg er Everton laget med færrest seire i Premier League. Kun tre ganger har de fått med seg trepoengere denne sesongen.

Av de 44 kampene han har ledet Merseyside-laget, har 24 av kampene endt med tap. Kun åtte har endt med seier.

Jobben som Everton-manager var Lampards andre hovedtrenerjobb i den engelske toppdivisjonen. Fra 2019 til 2021 var han manager for Chelsea.

Før han tok over klubben han spilte for i 13 år, var han manager for Derby. Det var Lampards første trenerjobb på toppnivå.

Etter 0–2-tapet i helgen mange som forventet at Lampard sine dager som Everton-manager var talte. Blant annet styrelederen i Evertons norske supporterklubb, Helge Grunnevåg, forventet at den tidligere midtbanegeneralen var ferdig.

– Han er nok ferdig. Men hvem vil egentlig overta dette sammensuriet? Lampard har blitt kastet under bussen. Lagets form gjenspeiler det som skjer i klubben, sa Grunnevåg til VG etter tapet mot West Ham.