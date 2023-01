PÅ VEI BORT: Sandefjords målkonge, Mohamed Ofkir, er på flyttefot.

Opplysninger til VG: Sandefjord-toppscorer detaljer unna VIF-overgang

Mohamed Ofkir (26) signerer trolig på en fireårskontrakt med Vålerenga innen kort tid.

Det får VG opplyst fra informert hold.

Venstrekanten uttalte tidligere i måneden at han ønsket seg vekk fra Sandefjord, etter å ha vært en av Eliteseriens mest målfarlige spillere forrige sesong.

– Jeg ønsker nye utfordringer. Målet med overgangen til Sandefjord i fjor var å spille og få ut potensialet mitt. Jeg føler det nå er riktig tid å utfordre meg sportslig. Det er interesse både uten- og innenlands, sa Ofkir til VG.

Det har bidratt til at Vålerenga har kommet med et bud til Sandefjord, som nå skal være akseptert, ifølge VGs kilder, som opplyser at det er «bare detaljer» som gjenstår før Ofkir offisielt er klar for klubben han representerte som ungdom.

TV 2 opplyste om gjennombruddet i forhandlingene tirsdag kveld. Oslo-karens kontrakt med Sandefjord løper ut inneværende år. I fjor scoret angriperen 12 ganger og hadde åtte assists. Bare tre mann tegnet seg for flere målpoeng på Norges øverste nivå.