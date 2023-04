Marcos Acuna og Gonzalo Montiel bærer Lisandro Martinez ut av banen under torsdagens 2–2-kamp mellom Manchester United og Sevilla.

The Athletic: Lisandro Martinez mister trolig resten av sesongen for Manchester United

Skaden Manchester United-stopper Lisandro Martinez pådro seg torsdag, gjør at han går glipp av vår-innspurten.

Det skriver The Athletic.

Lisandro Martinez måtte bæres av banen mot slutten av Europa League-kvartfinalen mot Sevilla som endte 2–2. Argentineren ble deretter fraktet videre på båre.

Stoppermakker Raphael Varane måtte også ut med en skade i foten. Nettstedet melder at hans skade fortsatt undersøkes. Manchester United møter Nottingham borte søndag.

Marcus Rashford, lagets store formspiller i våres, ble skadet mot Everton sist helg. Manchester United-manager Erik ten Hag uttalte på fredagens pressekonferanse at det er en sjanse for at Rashford er tilbake mot Sevilla kommende torsdag.

Til returoppgjøret mot Sevilla er Bruno Fernandes suspendert, noe som fikk flere til å reagere.