Khvicha Kvaratskhelia bommet på straffe. Keeper Mike Maignan ble helten for Milan. Olivier Giroud takket Rafael Leão etter 1–0-scoringen til Milan. Lagkameratene takket Rafael Leão etter 1–0-scoringen.

Gullkalven Kvaratskhelia bommet på straffe da Napoli røk ut av Champions League

(Napoli – Milan 1–1, 1–2 sammenlagt) Georgiske Khvicha Kvaratskhelia (22) har blitt nevnt i samme ordelag som Napoli-legenden Diego Maradona, men i tirsdagens avgjørende Champions League-kvartfinale, ble han stående som syndebukk.

For mens Milan-veteranen Olivier Giroud (36) rettet opp straffebommen med å sette inn kampens eneste mål, ble tirsdagens skjebnekamp et rent mareritt for Napolis største helt.

Mannen som har fått kallenavnet «Kvaradona» etter Napoli-guden fra Argentina, misbrukte muligheten fra krittmerket da det gjaldt som mest, etter at Milan-stopper Fikayo Tomori hadde handset innenfor boksen.

På stillingen 0–1 og et kvarter igjen å spille, var straffesparket for løst og for dårlig plassert, og Milan-keeper Mike Maignan gjorde en glimrende redning.

Norske Leo Skiri Østigård ble byttet inn med et kvarter igjen av ordinær tid, og var nær en utligning på overtid. Midtstopperen traff imidlertid ikke på headingen på innlegg fra Kvaratskhelia.

Like etterpå nikket spissen Victor Osimhen inn utligningen for Napoli, men det var for sent for Napoli, som ikke klarte å utligne sammenlagt med kun et drøyt minutter igjen på klokken.

Dermed var det Olivier Giroud og Milan som kunne juble. Franskmannens scoring gjorde at de svarte og røde tok seg videre til semifinalen, etter fantastisk forarbeid av Milan-juvelen Rafael Leão.

Portugiseren stormet 60 meter med ballen, forbi flere motspillere, før han serverte Giroud på åpent mål.

Før det hadde den portugisiske unggutten også skaffet straffe, men da bommet Giroud fra ellevemeteren.

Milan er nå klare for semifinale, hvor de møter byrival Inter eller portugisiske Benfica. De to lagene møtes i Milano onsdag, hvor Inter har med seg en 2–0-ledelse fra første kamp.