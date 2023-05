HERJER: Erling Braut Haaland er i fyr og flamme for Manchester City.

Tror ikke Haaland vinner Gullballen: − Vanskelig å stoppe ham

Jamie Carragher og Ståle Solbakken er enige om hvem de tror vinner Ballon d’Or – og det er ikke Erling Braut Haaland.

Med en brennhet Erling Braut Haaland i Manchester City, har diskusjonen rundt Ballon d’Or Ballon d’OrBallon d'Or, også kalt Gullballen, er en årlig prisutdeling som arrangeres av den franske avisen France Football. fått bein å gå på.

Til tross for Haalands enorme prestasjoner så langt denne sesongen, tror fotballekspert Carragher og landslagssjef Solbakken at det er mer sannsynlig at Lionel Messi stikker av med prisen.

– Hver gang det er mesterskap, vil spillere som vinner VM eller EM ha gode sjanser. Messi var VMs beste spiller, så det vil bli vanskelig å stoppe ham, sier Carragher til VG.

Lionel Messi vant VM i Qatar med Argentina i desember, og har vunnet Gullballen syv ganger tidligere.

EKSPERT: Tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher (t.v.).

Det samme peker landslagssjef Ståle Solbakken på.

– Haaland har en liten sjanse, men om VM teller, bruker det å telle veldig mye. Så har det noe med at det kan være siste gang Messi konkurrerer på dette nivået, og da blir det litt nostalgi inne i bildet, sier Solbakken til VG.

Han nevner også VMs toppscorer, Kylian Mbappé, som en mulig kandidat.

– Så du tror ikke at Haaland vinner denne?

– Jeg er litt usikker på det, sier Solbakken.

– Uflaks for ham at det var VM denne sesongen her?

– Det kan du si. Men Erling er ung, så det kommer nye muligheter for ham hvis han fortsetter der han er nå, sier Solbakken.

TO GIGANTER: Erling Braut Haaland og Lionel Messi er to åpenbare kandidater til Ballon d’Or-prisen.

Ballon d’Or arrangeres i Paris mandag 16. oktober, og spillere skal vurderes fra sesongen som var, og ikke gjennom et kalenderår. Den endringen ble innført i fjor.

I tillegg er kriteriene endret. Tidligere skulle enkeltspiller og lagets suksess vektes nesten jevnt, men nå skal spillerens suksess vektes mest.

Det opplyser fotballekspert Lars Tjærnås til VG. Han er en av 100 mediefolk som skal stemme på fem spillere ut fra en 30-liste, og sette sine poeng.

Slik blir poengene delt ut:

Nummer én får seks poeng

Nummer to får fire poeng

Nummer tre får tre poeng

Nummer fire får to poeng

Nummer fem får ett poeng

Det store spenningsmomentet er om hvor vidt VM blir et gjeldende kriterium eller ei.

– Det har aldri skjedd før at et VM ble spilt midt i sesong, og det har vært føringer for å bare vurdere kalenderår, så jeg er usikker på vekting av VM per i dag, sier Tjærnås til VG.

Kriteriene for Ballon d’Or vil bli offentliggjort til høsten.

I RUTE: Haaland har vært et privilegium å følge, skriver den engelske avisen Daily Mail.

Fredag skal reporterprisen for årets spiller i Premier League deles ut, og den forventer Oliver Holt, som er Daily Mails hovedkommentator, at Haaland får.

– Jeg forventer at Haaland vinner med et skred av stemmer selv om konkurransen er skarp, skriver Holt i egen avis.

Prisen blir delt ut etter en avstemning blant fotballjournalistene, og skal være en utmerkelse som henger høyt.

Info Tidligere vinnere av Ballon d’Or (2016–2022) 2016: Cristiano Ronaldo

2017: Cristiano Ronaldo

2018: Luka Modric

2019: Lionel Messi

2020: Ingen utdeling grunnet covid-19

2021: Lionel Messi

2022: Karim Benzema PS! Erling Braut Haaland, Bent Skammelsrud og Rune Bratseth er de eneste norske herrespillerne som har blitt nominert til prisen. Haaland tok 11.-plassen i 2021. Skammelsrud ble nominert i 1997, og havnet på 30. plass. Bratseth havnet på 20. og 15. plass i 1992 og 1993. Vis mer