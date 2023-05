Fullstendig kaos etter ny Manchester City-seier: Supporterne stormet banen

MANCHESTER (VG) (Manchester City – Chelsea 1–0) Til tross for gjentatte advarsler, ble gressmatten på Etihad fylt av supportere kun sekunder etter at fløytesignalet gikk.

Erling Braut Haaland og de andre Manchester City-spillerne måtte bare forte seg i garderoben umiddelbart etter at sesongens siste hjemmekamp var over.

Speaker forsøkte å få publikum av, men til ingen nytte. Allerede ti minutter før kampslutt kom det en advarsel på storskjermen om at «banestorming ikke var tillatt under noen omstendigheter».

Heller ikke oppfordringen som kom etter kampslutt temmet City-fansen: «Vennligst forlat banen umiddelbart».

Etter hvert begynte folk å komme seg av gresset. Noen mente at enkelte brukte i overkant tid. De buet og ropte «off, off, off!» fra setene sine.

1 / 2 FRAKTES BORT: Erling Braut Haaland på vei i garderoben, godt hjulpet av en sikkerhetsvakt. BANESTORMING: Erling Braut Haaland blir eskortert ut etter at Manchester City-fansen stormet banen etter kampslutt. forrige neste fullskjerm FRAKTES BORT: Erling Braut Haaland på vei i garderoben, godt hjulpet av en sikkerhetsvakt.

Et drøyt kvarter etter kampslutt var de fleste fjernet fra gressmatten. Da begynte tilriggingen før pokalseremonien.

Selve kampen ble på sin side en ren transportetappe. Pep Guardiola byttet ut ni av elleve spillere som slo Real Madrid i midtuken. Likevel lekte de seg tidvis mot et blodfattig og tannløst Chelsea-lag.

Frank Lampards gutter sto æresvakt da ligamester Manchester City entret sin egen hjemmebane før søndagens Premier League-match. Bortelaget fortsatte også å opptre som statister i den første omgangen. For til tross for at Chelsea har handlet for over åtte milliarder kroner under den nye eieren Todd Boehly, ble de tidvis rundspilt av «City-reservene» den første halvtimen.

Spillere som Sergio Gómez (22), Cole Palmer (21) og Rico Lewis (18) fikk sjansen fra start. Også storkjøpet Kalvin Phillips (27) fikk sin aller første kamp fra start i Premier League etter overgangen fra Leeds.

Den argentinske verdensmesteren Julián Álvarez hamret City i føringen før ti minutter var spilt. Manchester City trillet så ball i hatt med Chelsea at hjemmelagets supportere snudde ryggen til banen og hoppet opp og ned – en feiring som har fått kallenavnet «Poznan».

Riktignok var gjestene nære ved et par anledninger etter at de rundet halvtimen, men etter pause handlet det nok en gang først og fremst om Manchester City.

Chelsea hadde noen spake fremstøt, men de ble enten skutt utenfor eller reddet av Citys andrekeeper Stefan Ortega.

På benken satt det som kanskje være tidenes sterkeste i Premier League-sammenheng: Ederson, Ruben Dias, John Stones, Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Ilkay Gündogan, Rodri, Bernardo Silva og Erling Braut Haaland.

Utover i kampen viste hjemmelaget sin styrke ved å bytte innpå stjernene i tur og orden. Forsvarsspilleren John Stones var førstemann ut litt før timen var spilt, mens Erling Braut Haaland kom inn med snaut tjue minutter igjen av ordinær tid – til stående applaus fra hjemmepublikumet.

Nordmannen stormet gjennom det passive Chelsea-forsvaret, og var nær å score allerede i sitt første minutt på banen:

Etter hvert fikk også Kevin De Bruyne, Rodri og Bernardo Silva spilletid i sesongens siste hjemmekamp.

Utover i kampen ble det nesten parodisk dødt på banen, mens City-fansen sang, feiret og koste seg på tribunen. De hoppet, danset og sang «campeones, campeones, olé, olé, olé!» til ære for seriemesterne.

