Liverpool-manager Jürgen Klopp møtte Martin Ødegaard og faren Hans Erik Ødegaard i 2014.

Klopp om Ødegaard-møte: − Husker det som om det var i går

Liverpool-manager Jürgen klopp husker fortsatt møtet han hadde med 15 år gamle Martin Ødegaard.

Jonas Bucher

Publisert: Nå nettopp

I forkant av monsterkampen mellom Liverpool og Arsenal på søndag, fikk Klopp spørsmål om Arsenals utvikling det siste året. Liverpool-treneren trakk frem spillere som Gabriel Martinelli, Thomas Partey og Bukayo Saka som viktige bidragsytere hos serielederen; men ikke minst kapteinen Martin Ødegaard.

– Jeg snakket med ham da han var 15 år gammel og hele verden ville ha ham. Han valgte å gå til Real Madrid. Jeg husker det som om det var i går, forteller Klopp.

17.30 SØNDAG: Følg Arsenal - Liverpool på VG Live - eller se den på Viaplay

Den tyske 55-åringen var på det tidspunktet trener i Borussia Dortmund.

– Vi satt ved et bord med faren hans, og vi var alle begeistret. Så kom det noen vanskelige år, som er helt normalt når man er så mye i søkelyset.

Klopp mener at den norske landslagskapteinen nå har levd opp til de skyhøye forventingene som var knyttet til midtbanespilleren på midten av 2010-tallet.

– Han har blitt den spilleren alle forventet at han skulle bli på den tiden.

Han roser også trenerkollega Mikel Arteta for Arsenals prestasjoner denne sesongen, og trekker frem at spanjolen var under hardt press ved flere anledninger.

– All respekt fra meg, wow. Han har gjort en veldig, veldig god jobb. Når man trenger litt tid, er det ingen som vil deg tid. Og det er mulig at ikke alle av oss fortjener tid, fordi man må være god for å utnytte tiden man får. Men jeg må si at det står stor respekt av det han har gjort, skryter Klopp.

Arsenal leder Premier League, ett poeng foran Manchester City foran søndagens oppgjør mot Liverpool.