1 / 7 HOPPENDE GLAD: Erling Braut Haaland feiret sine tre mål mot United med lagkompis Bernardo Silva, en begeistret ballgutt og rundt 50.000 City-supportere. forrige neste fullskjerm HOPPENDE GLAD: Erling Braut Haaland feiret sine tre mål mot United med lagkompis Bernardo Silva, en begeistret ballgutt og rundt 50.000 City-supportere.

Haaland ydmyket United med hat trick i Manchester-derbyet: − Hva kan jeg si?

ETIHAD STADIUM (VG) (Manchester City-Manchester United 6–3) Med Premier League-mål nummer 12, 13 og 14 påførte Erling Braut Haaland (22) Manchester United en grufull opplevelse.

– Hva kan jeg si? Det er utrolig. Å vinne hjemme og vi scorer seks mål, det er fint, sier Haaland til Sky Sports.

Jærbuen og Phil Foden (22) scoret hvert sitt hat trick i Citys totaldominans mot United.

– Du ser pasningene vi gir hverandre. Vi vil alltid gå fremover og angripe. Det er det jeg elsker med dette laget. Det er utrolig. Det er ikke mer å si, forteller Haaland.

Som første spiller i Premier League, har Haaland scoret hat trick i tre strake hjemmekamper. Haaland har nå 14 hat trick på seniornivå.

– Det er det beste hat tricket så langt i livet, sier Haaland til Viaplay.

Totalt har Haaland scoret 17 ganger etter overgangen til City på bare 12 matcher.

– Jeg har aldri sett noe lignende. Jeg forsøker å sammenligne ham med noen vi har sett opp gjennom årene, men jeg kommer ikke på noen, sier Chelsea-legenden John Terry som ekspert for beIN Sports.

Se alle målene her:

Lagkamerat Phil Foden (22) hamret City i ledelsen etter bare åtte minutter på Etihad Stadium. Deretter overtok Haaland showet mot erkerivalen.

Først knuste jærbuen tre United-spillere og stanget inn 2–0 på en corner. Deretter løp Haaland ifra den franske landslagsstopperen Raphaël Varane (29) og skled inn 3–0 etter 37 minutter på pasning fra Kevin De Bruyne (31).

Med bare sekunder igjen til pause satte det norske fenomenet igjen fart, denne gang langs venstresiden. Med et strøkent innlegg til Foden ordnet de to 22-åringene vanvittige 4–0.

Etter en redusering fra brasilianske Antony (22) tidlig i andre omgang, fullbyrdet Haaland sitt tredje City-hat trick etter en drøy time spilt. Ikke lenge etterpå var rollene snudd igjen: Med en effektiv stikker fra Haaland gjennom United-forsvaret, fikk også Foden scoret sitt tredje for dagen.

Dette sa de to hat trick-heltene etter kampen:

Her i England er store fotballprofiler bergtatt over det de ser fra Haaland.

– Kraften i avslutningen er helt utrolig. City har fått en ekte stjerne, som er av en helt annen klasse, sier Gary Neville på Sky Sports etter 5-1-målet til Haaland.

– Jeg har aldri sett en spiss være så «klinisk» som Haaland. Han er en fenomenal spiller. Måten han styrer ballen i mål på, finner rom på og er ustoppelig når han får sjansen ... Et vanvittig talent, sier tidligere Real Madrid-stopper Jonathan Woodgate på BBC.

På Etihad Stadium fikk Haaland, Foden og lagkameratene supporterne til å omfavne hverandre i euforiske jubelscener. Først måpte flere av de over 50.000 tilskuerne over nordmannens prestasjoner, men etter hvert begynte flertallet å glise av begeistring.

Mens Manchester United har scoret åtte mål totalt denne sesongen, har Haaland alene 14 nettkjenninger på åtte kamper. Det gjør jærbuen til Premier Leagues soleklare toppscorer – med dobbelt så mange mål som Tottenhams Harry Kane (7) på plassen bak.

– De kom ut i fyr og flamme. De var klare og giret til den store kampen. Du så hvordan det gikk: Det var kjør fra første sekund, sier pappa Alfie til Viaplay fra indre bane.

Samtidig har 22-åringen fra Bryne overtatt statusen som Fotball-Englands mest ettertraktede spiller. Mens Haaland herjet, satt Cristiano Ronaldo (37) på benken for Manchester United.

Sammen med trener Erik ten Hag fikk portugiseren se et United-lag som ikke skapte en eneste målsjanse i løpet av kampens første 45 minutter.

1 / 3 JUBLET: Slik feiret City-supporterne festkampen mot United. forrige neste fullskjerm JUBLET: Slik feiret City-supporterne festkampen mot United.

For City-sjef Pep Guardiola (51) var synet på eget lag et helt annet. Haaland og medspillerne dominerte totalt. Etter pause var tempoet i matchen lavere, uten at det ble skapt sjanser før Antony dro seg innover i banen for United.

Med et skudd fra rundt 25 meter skrudde brasilianeren inn en redusering for gjestene, nærmest ut av ingenting, men det betydde lite da Haaland gjorde ydmykelsen komplett bare minutter senere. Da hjalp heller ikke United-innbytter Anthony Martials to scoringer helt på tampen.

Med seieren er City fortsatt ubeseiret i Premier League denne sesongen, som det eneste laget. Likevel har Martin Ødegaards Arsenal fortsatt ett poengs forsprang på toppen av tabellen.