EUFORI: Erling Braut Haaland skapte ville jubelscener med supporterne på Etihad.

Haaland ydmyker United i Manchester-derbyet

ETIHAD STADIUM (VG) (Manchester City-Manchester United 4–0, pause) Med Premier League-mål nummer 12 og 13 har Erling Braut Haaland (22) påført Manchester United en katastrofal første omgang i kampen om Manchester.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Lagkamerat Phil Foden (22) hamret City i ledelsen etter åtte intense åpningsminutter på Etihad Stadium. Deretter overtok Haaland showet mot erkerivalen.

Først knuste jærbuen tre United-spillere og stanget inn 2–0 på en corner. Deretter løp Haaland ifra den franske landslagsstopperen Raphaël Varane (29) og skled inn 3–0 etter 37 minutter på pasning fra Kevin De Bruyne (31).

Med bare sekunder igjen til pause satte det norske fenomenet igjen fart, denne gang langs venstresiden. Med et strøkent innlegg til Foden ordnet de to 22-åringene vanvittige 4–0.

Artikkelen oppdateres!

Her på Etihad Stadium fikk Haaland og lagkameratene supporterne til å omfavne hverandre i euforiske jubelscener. Først måpte flere av de over 50.000 tilskuerne over nordmannens prestasjoner, men etter hvert begynte flertallet å glise av begeistring.

Mens Manchester United har scoret åtte mål totalt denne sesongen, har Haaland alene 13 nettkjenninger på syv og en halv kamp. Det gjør jærbuen til Premier Leagues soleklare toppscorer – med nesten dobbelt så mange mål som Tottenhams Harry Kane (7) på plassen bak.

Totalt har Haaland scoret 16 ganger etter overgangen til City på bare 12 matcher.

Samtidig har 22-åringen fra Bryne overtatt statusen som Fotball-Englands mest ettertraktede spiller. Mens Haaland herjet, satt Cristiano Ronaldo (37) på benken for Manchester United.

Sammen med trener Erik ten Hag fikk portugiseren se et United-lag som ikke skapte en eneste målsjanse i løpet av kampens første 45 minutter.

For City-sjef Pep Guardiola (51) var synet på eget lag et helt annet. Haaland og medspillerne dominerte totalt. Og fortsatt gjenstår det en hel omgang i Manchester.