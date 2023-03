Kommentar

Står sørgelig alene

Morten Thorsby stilte på pressekonferanse foran Norges kamp mot Spania.

Morten Thorsby er kanskje ikke den største stjernen. Men han er det fremste forbildet.

Verden er full av fotballspillere som mener det ikke er mulig å konsentrere seg om annet enn neste kamp, gjerne ledsaget av overivrige presseansvarlige som vil skjerme voksne mennesker mot spørsmål av substans.

Men heldigvis finnes det også en type som Morten Thorsby.

En som virkelig ser hvilken signaleffekt fotballen kan ha om emner som er større enn et fotballresultat.

Hvorvidt toppfotballen skal være en del av klimaløsningen eller klimaproblemet, er et eksempel på noe altfor få i milliardindustrien virker å ha et gjennomtenkt forhold til.

Temaene var mange foran Spania-kampen lørdag.

På scenen foran Spania-kampen var Thorsby helt oppdatert på en fersk undersøkelse BBC har gjennomført. Tema: Bruken av privatfly i engelsk fotball. Den er omfattende.

Vanligvis er det et positivt fortegn når du leser i mediene om klubber eller spillere som har reist fancy hit eller dit, der poenget virker at det skal bygges opp under hvor store stjerner vi snakker om.

Men strengt tatt handler problemstillingen om i hvilken grad store forbilder tar vårt tids fremste felles trussel på alvor.

BBC-undersøkelsen rundt 100 kamper i Premier League og de to engelske cupene avdekket 81 korte flygninger i en tomånedersperiode. Hvor mange av disse var egentlig nødvendige?

Den korteste flyreisen var på 27 minutter. Er det virkelig klokt å legge så mye av transporten opp slik, i et land der det er relativt lett å ta seg frem på andre måter? Veier tidsbesparelsen opp for signalet det sender å fly privat?

I tillegg til selve frakten av fotballstjerner, belastes miljøet med flygninger hit og dit for å få posisjonert privatflyene.

I fjor var det oppstyr rundt Paris Saint-Germain, som hadde valgt privatfly på en strekning som tar under to timer med tog.

Den gangen bare fleipet stjernen Kylian Mbappé bort spørsmål om problematikken, på en så respektløs måte at det skapte politiske reaksjoner. Kontrasten kunne ikke vært større til hvordan Morten Thorsby resonnerte om fotball og fly foran kampen mot Spania.

Mens mange andre sikkert hadde føyset vekk VGs spørsmål om noe annet enn det kamprelaterte, benyttet han anledningen til å utbrodere hvor viktig det er at fotballen engasjerer seg i miljøspørsmål.

Ikke fordi en enkelt flyreise utgjør den store forskjellen utslippsmessig, men med tanke på å bruke posisjonen i det godes tjeneste.

Morten Thorsby har muligens rett i at det er bevegelse i riktig retning når det gjelder miljøbevissthet, men han treffer i alle fall blink når han legger til at det ikke går fort nok.

Markedsavdelingene i store klubber er glad i få å produktet deres til å skinne i offentligheten, og det brukes mye ressurser på å spinne et positivt image.

Men kanskje hadde den aller beste pr-effekten ligget i om litt flere brydde seg om temaer som går utover det som skjer på banen. Som for eksempel den kloden det bare finnes ett eksemplar av.

I kampen om å være virkelige rollemodeller trenger Morten Thorsby flere lagkamerater.