TAKK FOR KAMPEN: Liverpool-manager Jürgen Klopp (t.v.) og Manchester United-manager Erik ten Hag rett etter kampslutt på Anfield søndag.

Statistikken taler for ny United-nedtur: − Vi må slå tilbake

Etter det katastrofale 0–7-tapet for Liverpool vil nok Manchester United fort tilbake på vinnersporet. Statistikken er ikke på Uniteds side i kommende kamp.

– Jeg vet at dette laget kommer til å nullstille seg. Vi må slå tilbake, og vi har vist tidligere at vi kan det, sa Manchester United-manager Erik ten Hag på pressekonferansen etter søndagens stortap for rivalen.

Liverpool ga seg ikke før det sto 7–0 på tavlen, og sørget med det for Manchester Uniteds største tap siden Boxing Day i 1931. Den gang for 91 år siden ble det nederlag med samme sifre mot Wolverhampton.

Dermed befinner klubben seg i en noe uvant posisjon. De klarte riktignok å slå tilbake med 2–1-seier over Liverpool runden etter 0–4-tapet for Brentford i starten av sesongen. I 1931 ble det tre strake tap etter 0–7-tapet, og Premier League-statistikken er heller ikke på klubbens side.

Av de ti største tapene i Premier League-historien (fra 1992/93-sesongen) har det bare én gang endt med seier for laget som kommer fra stortap. Én gang har det blitt uavgjort. Åtte ganger har det endt med tap.

Grafikk: www.sofascore.com

– Jeg har sett et lag som har hatt en vinnermentalitet den siste tiden, men i andre omgang hadde vi ikke vinnermentalitet i det hele tatt. Dette var et stort tilbakeslag, sier ten Hag.

Nåværende Kongsvinger-trener Vegard Hansen har selv vært med å tape 0–7 på toppnivå, og vet viktigheten av å slå tilbake så fort som mulig.

– Det er helt avgjørende. Hvis du taper to kamper på rad med stygge sifre så er det krise. Da er det helt krise. Nå har jo Manchester United vært et av de beste lagene i Premier League. Mjøndalen var ikke det, og vi sto i fare for å tape flere kamper, sier Hansen til VG.

Info Neste kamp etter stortap: Slik har det gått i påfølgende serierunde for lagene som har gått på Premier League-historiens ti største tap: Bournemouth spilte 0–0 mot Wolverhampton etter 0–9-tapet for Liverpool.

Southampton tapte 2–3 for Newcastle etter 0–9-kampen mot Manchester United.

Southampton tapte 1–2 for Manchester City etter 0–9 tapet for Leicester.

Watford tapte 0–2 for Wolverhampton etter 0–8-tapet for Manchester City.

Sunderland tapte 0–2 for Arsenal etter 0–8-tapet mot Southampton.

Aston Villa tapte 0–4 for Tottenham etter 0–8-tapet for Chelsea.

Wigan tapte 0–4 for Blackpool etter 0–8-tapet for Chelsea.

Wigan vant 1–0 mot Sunderland etter 1–9-tapet for Tottenham.

Sheffield Wednesday tapte 0–1 mot Sunderland etter 0–8-tapet for Newcastle.

Ipswich tapte 0–3 for Tottenham runden etter 0–9-tapet mot Manchester United. Vis mer

BLYTUNG AFTEN: Daværende Mjøndalen-trener Vegard Hansen underveis i 0–7-tapet mot Haugesund i 2021.

Med sitt Mjøndalen tapte han 0–7 for Haugesund høsten 2021. I neste kamp ble det 0–1 mot Tromsø, men så klinket bruntrøyene til med 5–0-seier over Kristiansund i runden etter det.

– Det gjør noe med gruppen hvis man klarer å løse dette her på en pedagogisk og human måte, og man får en kollektiv hevngjerrighet og får samlet spillerne på din side. Det er ikke alltid like lett, men hvis man klarer det kan man komme sterkt ut av det, sier Hansen.

– Hvis man gjennom lederstil og gjennom væremåte skaper splid i gruppen, så kan det være veien til undergrunnen på et vis på den gruppen. Så det er veldig viktig hvordan man som leder takler et slik tap, fortsetter 53-åringen.

Til tross for statistikken, tror Hansen at Manchester United slår tilbake i neste seriekamp mot Southampton søndag.

– Hvis det gir mer enn 1,1 i odds ville jeg satt mye penger på det, sier Hansen.

– Ten Hag virker å være en erfaren og god manager, og jeg antar at han får trykket på de riktige knappene. Det kan hende det gikk veldig varmt i garderoben, men de har et mannskap nå som har vist over mange måneder at de har fått kollektivet til å fungere og de har vært gode. De har kvaliteter i laget til å slå tilbake, sier Hansen.

For laget som har stått for de historiske storseirene er statistikken i neste kamp langt lystigere enn for laget som tapte.

Hele åtte av gangene har det blitt ny seier, én gang har det blitt uavgjort, mens Newcastle tilbake i 1999 er det eneste laget som har tapt.

Info Neste kamp etter storseier: Slik har det gått i påfølgende serierunde for lagene som har tatt Premier League-historiens ti største seire: Liverpool vant 2–1 over Newcastle etter 9–0-seieren mot Bournemouth.

Manchester United spilte 3–3 mot Everton etter 9–0-seieren mot Southampton.

Leicester vant 2–0 over Crystal Palace etter 9–0-seieren mot Southampton.

Manchester City vant 3–1 over Everton etter 8–0-seieren mot Watford.

Southampton vant 1–0 mot Stoke etter 8–0-seieren mot Sunderland.

Chelsea vant 1–0 mot Norwich etter 8–0-seieren mot Aston Villa.

Chelsea vant 6–0 over West Bromwich etter 8–0-seieren mot Wigan.

Tottenham spilte 1–1 mot Aston Villa etter 9–1-seieren mot Wigan.

Newcastle tapte 2–3 for Leeds etter 8–0-seieren mot Sheffield Wednesday.

Manchester United vant 1–0 mot Wimbledon etter 9–0-seieren mot Ipswich. Vis mer

Nå har Liverpool syv poeng opp til Manchester United på tredjeplass, og bare tre til Tottenham på den fjerde- og siste Champions League-plassen.

– De så mye bedre ut i går. Det var et kollektiv som virket mye sterkere. Det var en ny giv i går, og selvfølgelig er det mye positivt å bygge på. Jeg tror Liverpool er over den lille krisen og knekken de var inne i, avslutter Hansen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger