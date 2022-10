KNIVANGREP: En mann i 40-årene er pågrepet etter knivangrepet på et kjøpesenter like utenfor Milano.

Arsenal-utleide Pablo Marí skadet i knivangrep

Den spanske fotballspilleren Pablo Marí (29) er blant de skadde etter et knivangrep på kjøpesenter like utenfor Milano i Italia torsdag. Én person er død som følge av skadene

Marí ble kjøpt av Arsenal tilbake i 2020, men er denne sesongen på utlån i den italienske toppdivisjonsklubben Monza.

– Kjære Pablo, vi alle er her for deg og din familie. Vi elsker deg, fortsett å kjempe slik du vet du kan. Du er en kriger, du kommer til å bli bra snart, sier Monza-direktør Adriano Galliano i en uttalelse på klubbens Twitter-kanal.

Overfor Sky Sports sier Galliano at Marís skader ikke er livstruende.

SKADET: Pablo Marí er blant de skadde i knivangrepet.

Arsenal-manager Mikel Arteta fikk vite om angrepet etter deres 0-2-tap for PSV Eindhoven i Europa League torsdag kveld.

– Jeg vet at Edu (Gaspar, teknisk direktør i Arsenal) har vært i kontakt med familien hans. Han er på sykehuset, men tilstanden hans skal være OK, sier Arteta ifølge The Mirror.

Ifølge italienske medier har en Carrefour-ansatt dødd av skadene. Fire andre personer skal også ha blitt skadet i angrepet.

Gjerningsmannen, en italiensk statsborger i 40-årene, er pågrepet av politiet. Mannen skal ha tatt en kniv fra en hylle på Carrefour og så gått til angrep på flere personer.