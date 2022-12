Kommentar

Hva tenker du nå, Ronaldo?

1 / 4 HÆLSTART: Ronaldos første balltouch under torsdages trening var denne hælpasningen. forrige neste fullskjerm HÆLSTART: Ronaldos første balltouch under torsdages trening var denne hælpasningen.

AL -RAYYAN (VG) Det meste har gått med ham i 20 år. Det meste har gått mot ham i fire måneder.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Utenfor Cristiano Ronaldos museum på Madeira står en tre meter og 40 centimeter høy statue av ham selv og under den en plakett som ikke etterlater noen tvil om hva hovedpersonen mener:

MELHOR JOGADOR DO MUNDO.

Den beste spilleren i verden.

Det er det han vil være og huskes som, han mener selv at ingen andre noen gang har vært bedre, og da er det selvsagt ikke enkelt å bli plassert på benken når det gjelder som mest i et VM.

Så hva tenker han nå, der tusler ut på treningsfeltet utenfor Doha? Portugal forbereder seg til kvartfinalen mot Marokko, men den store saken er kapteinen som ble vraket for første gang siden 2004. Det er han journalistene spør om, TV-reporterne snakker om, kameraene leter etter.

Med korte ermer og definerte muskler trikser Ronaldo, snart 38, sammen med Pepe på 39. Rundt dem sprudler den neste generasjonen, den lekne João Félix (23) og den nye Gonçalo Ramos (21), han som kom fra ingenting og herjet da Ronaldo måtte se på.

Kanskje er det slike unge, kjappe bein Portugal trenger for å kunne slåss om sitt første VM-gull.

For selv om kroppen er gjennomtrent som få, går det ikke like fort lenger for Cristiano Ronaldo. Han kommer ikke til så mange sjanser, han fomler mer når han får dem, han ser ikke ut som seg selv.

Riktignok åpnet han med et straffemål mot Ghana, var noen hårtuster unna sitt andre mot Uruguay og er den første som har scoret i fem forskjellige VM.

Det er en stor prestasjon, men alle hans åtte VM-scoringer, på 21 kamper, har kommet i gruppespill, ingen i «vinn eller forsvinn»-oppgjør. Det er i de kampene, når alt skal avgjøres, at han ofte har vært x-faktoren, særlig for Real Madrid, men også for Juventus og Manchester United, men altså langt sjeldnere for Portugal.

Det spekuleres i at Ronaldo er forbannet på vrakingen, om splid innad og forbundet må sende ut en pressemelding som forsikrer om at kapteinen slett ikke har truet med å forlate VM-leiren.

Selv bruker han sine sosiale medier for å nå ut til mange hundre millioner: Laget står samlet og er en sterk enhet. Força, Portugal!

Et par timer senere: En halvtimes tid unna varmer Argentina opp foran et virvar av mediefolk, det må være 4–500 der, jeg vil tippe tre ganger så mange som på Portugal-treningen – og portugiserne hadde i tillegg en liten pressekonferanse med midtbanemannen Otavio.

Her kommer alle for å se Messi varme opp et kvarter.

Han ser meget skarp ut, det gjør neppe benketilværelsen enklere for rivalen Ronaldo.

Messi tusler ut blant de siste, litt ball-lek, lett løping, litt småspurter, før alle spillerne stiller seg rundt midtsirkelen. Tre i midten, det telles pasninger høyt, un, dos, tres, og jubel og applaus hvis de kommer seg gjennom ti, det skjer vel tre ganger, og til slutt må faktisk også Messi inn for å jage ballen.

1 / 3 SYLSKARP: Lionel Messi har vært den store spilleren for Argentina. forrige neste fullskjerm SYLSKARP: Lionel Messi har vært den store spilleren for Argentina.

Fredag kveld jager han en semifinale i VM. Han har bare vært i én tidligere, i 2014, der møtte han Nederland, nå venter samme motstander i kvartfinalen. Dette skal bli Messis VM, nå skal han vinne gullet som kanskje løfter ham opp ved siden av Diego Maradona i hjemlandet.

Messi har heller ikke levert sitt beste i de viktigste VM-oppgjørene: Ni VM-mål på 23 kamper, bare det siste, 1–0-scoringen mot Australia, har kommet i cupkampene, der man forventer at Messi trer frem.

Til sammen har altså superduoen ett mål i VMs utslagskamper – de to som har dominert fullstendig og avgjort store kamper de siste 15 årene.

Men nå er det første gang siden 2006 begge er i kvartfinalen samtidig, De har fått merke at VM er noe annet enn klubbfotball, her er ikke forskjellen mellom best og nest best så stor som de er vant med i hverdagen. Det er vanskeligere arbeidsforhold.

I QATAR: Trond Johannessen.

Selv om det er fordel Messi akkurat nå, er det ikke veldig rettferdig å sammenligne dem. Messi fylte 35 i sommer og er to og et halvt år yngre. Det er mye, særlig for en angrepsspiller på det øverste nivået.

Jeg synes egentlig det er en urettferdig sammenligning uansett, Messi og Maradona har og hadde en annen dimensjon, de forandret vårt syn på hva som er mulig i fotball. I mine øyne vil Cristiano Ronaldo aldri være som den beste spilleren gjennom tidene, samme om han vinner VM-gull og scorer masse mål i de siste kampene.

Men han vil stå igjen som en av tidenes største målscorere, og en slik mann kan aldri avskrives og undervurderes.

Plutselig er det han som står der med bindet rundt armen og VM-trofeet over hodet.