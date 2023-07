TUNGT INVOLVERT: Stefan Strandberg har hatt god kontroll på Vålerengas trenerjakt ifølge ham selv. Her i duell med Branns Niklas Castro onsdag.

VIF-kaptein Strandberg hyller Bakke-valget: − Du får ikke mer sirkus

VALLE (VG) (Vålerenga – Brann 3–2) Vålerenga-kaptein Stefan Strandberg (32) sier han har vært mye involvert i prosessen som endte med at Geir Bakke (53) ble trener. Han ga klar beskjed om hvem han ville valgt.

– Jeg snakker bra med de som har jobbet med det, så jeg har visst om at han har vært førstevalget hele tiden. Vi er alle sammen bare glade for at det løste seg til slutt. Jeg har sagt hva jeg mener til klubben, det har jeg, så jeg er ikke misfornøyd, sier Strandberg til VG.

Sørlendingen er i godt humør etter at hans Vålerenga snudde 0–2 til 3–2 mot Brann i cupens kvartfinale onsdag. Mohamed Ofkirs to scoringer i andre omgang fullbyrdet snuoperasjonen.

Det rundet av en begivenhetsrik dag på Valle, der Geir Bakke ble presentert som trener noen timer i forveien.

Han kom fra erkerival Lillestrøm og det skaper naturligvis reaksjoner:

Strandberg har tidligere vært kritisk til at det er for mye sirkus i Vålerenga, men liker onsdagens artisteri bedre.

– Du får ikke mer sirkus enn det som har skjedd i dag. Sirkuset fortsetter i beste velgående, gliser han – med henvisning til bråket trenerovergangen har skapt.

– Hva tenker du om at han kommer akkurat fra Lillestrøm?

– Jeg kunne ikke brydd meg mindre hvor han kommer fra, men jeg skjønner ham godt. Det er gøy å komme til storbyen.

Bakke var til stede på Valle onsdag kveld, og hilste til Klanen i pausen. I helgens kamp mot Molde tar han over roret fra vikar Jan Frode Nornes, som har ledet laget siden Dag-Eilev Fagermo fikk sparken 12. juni.

VIFs nye trener var selv klar på at det var et kontroversielt valg han nettopp hadde tatt. Mohamed Ofkir, helten mot Brann, har selv en fortid i Lillestrøm og tror bare oppstyret er positivt.

– Jeg tror norsk fotball trenger det, mye snakkis og mye hat. Det er sånn det skal være mellom to rivaler, det er bare kult. Man må bare respektere det, og han har tatt det riktige valget, sier Ofkir.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post