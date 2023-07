MÅLSCORER: Alwanda Roaldsøy satte Norges første mål mot Hellas.

Nervepirrende avslutning for U19-landslaget i målfest

(Norge – Hellas 5–4) Det norske U19-landslaget herjet i førsteomgang av EM-åpningen, ledet 5–0 og så ut til gå mot storseier. Etter pause gikk det meste galt.

Norge fikk en brakstart på mesterskapet i Malta etter totaldominans i førsteomgang mot Hellas.

Allerede etter seks minutter tok Norge ledelsen da Atalantas Alwande Roaldsøy satte 1–0.

Det var bare starten på en norsk målfest.

I løpet av de første 45 minuttene scoret Niklas Ødegård to ganger, mens Erik Flataker og Henrik Skogvold satte hvert sitt mål.

I annenomgang kunne det se ut til at de norske ungguttene hadde tatt seieren litt på forskudd, for det ble hektisk i det norske forsvaret på tampen.

Stefanos Tzimas tente et ørlite håp for grekerne seks minutter inn i andre halvdel da han reduserte til 1–5, men det var først med ti minutter igjen at håpet virkelig vokste seg stort.

Christos Stavropoulos reduserte igjen til 2–5 og bare minuttet etterpå satte Tzimas sitt andre for dagen. På overtid av overtiden sørget Alexis Kalogeropoulos for 4–5, men da var det tomt for tid.

Det ble bare starten på en ellevill opphenting for Hellas. Det norske forsvaret slapp med skrekken, vant 5–3 og sikret seg en kjempestart på EM.

Norges gruppe består av Hellas, Island og Spania. De to beste lagene i hver gruppe går til semifinale. Italia, Portugal, Polen og Malta er i den andre gruppen.

Norge møter Island på fredag og Spania på mandag.

Se alle kampene i U19-EM på VG+ Sport!