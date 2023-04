Innrømmer dommerfeil etter nytt stygt spark: − Skulle nok gitt rødt

Søndag kveld måtte dommersjef Terje Hauge igjen erkjenne at de gikk glipp av et rødt kort på VAR-rommet. Molde-spiller Kristian Eriksen skjønner fortsatt lite.

Da Molde nok en gang stod igjen med null poeng, etter 2–3-tap for Stabæk søndag kveld, reagerte mange i Molde-leiren på at det ikke ble gitt rødt kort til Herman Geelmuyden.

Stabæk-spilleren gikk etter en høy ball og endte opp med knottene i skulderen på Kristian Eriksen. VAR VARVideo Assistant Referee (videodømming) er forkortet VAR sjekket situasjonen. Dommer Sigurd Smehus Kringstad benyttet aldri skjermen ved siden av banen for å se situasjonen igjen.

Nå forklarer dommersjef Terje Hauge til VG:

– Vi har sagt at vi skal begynne med en høy list. Vi bommet på et par taklinger i forbindelse med høy fot og hode forrige runde. I midtuken analyserte vi det og ble enige om at alle spark som treffer hodet skal gi rødt kort. I tillegg skal hoveddommeren anbefales å gå bort til skjerm for å se på situasjonen selv.

Forrige uke var det Haugesunds Kevin Krygård og Filip Ottosson på Stabæk sine høye spark som havnet i fokus. Da innrømmet Hauge at begge burde endt med rødt kort. Bare Krygård ble utvist.

Møtet dommerne hadde i midtuken skulle sørge for at nye lignende situasjoner skulle bli plukket opp – hvis de ble dømt «clear and obvious clear and obviousDommerbegrep som betyr "klart og åpenbar". Brukes om avgjørelser hvor det ikke hersker noen tvil om hva som skal være utfallet».

Slik så situasjonene forrige runde ut, da Hauge også innrømmet at det ble gjort feil:

– Hvorfor er ikke situasjonen med Kristian Eriksen «clear and obvious»?

– Det er ikke en svart-hvitt-situasjon. Det kan diskuteres om det er rødt eller gult, med tanke på at han treffer ballen først. I tillegg treffer han ikke hodet, men skulderen. Hoveddommer mener også at han trekker til seg foten. Dermed blir den ikke dømt «clear and obvious» av VAR-rommet, og derfor blir han heller ikke anbefalt å gå bort til skjermen, forklarer han, men legger likevel til:

– Her skulle nok dommeren gitt rødt kort med tanke på beskyttelse av spilleren.

Kristian Eriksen raste i pausen til rettighetshaver TV 2, da han ble spurt om situasjonen.

– I en sånn situasjon, hvorfor går ikke dommeren bort til skjermen sin? Han treffer jo ganske tydelig her, sa han og pekte på åpenbare knottemerker på egen skulder.

KNOTTER PÅ SKULDEREN: Her ligger Kristian Eriksen nede etter den omdiskuterte duellen. Senere viste han fram de blodige merkene på skulderen.

VG snakker med Eriksen senere på kvelden:

– Jeg står på det jeg har sagt og stusser over at dommeren ikke går og ser på det, uten at jeg kan alle reglene. Særlig med tanke på at de hadde et møte på det i midtuken, sier han.

Mot Lillestrøm forrige helg ble lagkameraten Magnus Wolff Eikrem utvist etter en nøye VAR-sjekk.

– Mens denne situasjonen ser de ikke på i det hele tatt i dag. Det synes jeg er vanskelig å skjønne, sier Eriksen – og innrømmer at han ikke helt klarer å forstå hvordan VAR fungerer i Norge ennå.

Dommersjefen forstår frustrasjonen, og forteller at de fortsatt leter etter den «perfekte list».

– Vi ønsker ikke å dømme selve kampen med VAR. Det er fortsatt dommeren utpå banen som skal ta beslutningene, og det synes jeg de har vært flinke til.

– Jeg kan forstå at det kan virke uforståelig for de som ser på. Jeg skjønner kritikken og at ikke alle er fornøyde. Men så må vi huske på at hver situasjon lever sitt liv og det er en rekke unike elementer i hver situasjon, selv om de ser like ut, sier Hauge.

