MÅLLØST: Det endte 0-0 mellom Haugesund og Sarpsborg i Eliteserien søndag.

Sarpsborg ble stoppet av metallet: − Et lite ran fra vår side

(Haugesund – Sarpsborg 08 0–0) Verken Sarpsborg eller Haugesund greide å finne veien til nettmaskene i søndagens eliteserieoppgjør. Gjestene ble stanset av aluminiumen ved tre anledninger.

– Når Sarpsborg ikke scorer i løpet av 90 minuttene, så er det ganske utrolig. Det er et lite ran fra vår side, og det kunne også blitt et kjempestort ran på slutten. Vi hadde faktisk mulighet til å ta tre poengene på tampen, sier Haugesund-trener Jostein Grindhaug til TV 2.

Sarpsborg skapte en rekke sjanser i løpet av kampen, men ble stoppet av en strålende Egil Selvik i FKH-målet.

– Til sjuende og sist skulle vi ha vunnet denne kampen. Det er litt frustrerende at vi ikke klarer å score, men de hadde en fantastisk keeper i dag og da er det vanskelig å score, men vi skulle i hvert fall hatt ett mål i dag, sier Bjørn Inge Utvik til TV 2.

– Det ble mye å gjøre i dag. De hadde en del sjanser og vi fikk noen på slutten. På sjansestatistikken ser ikke dette ut som en 0-0-kamp, sier Selvik.

Traff bare metallet

Allerede etter fem minutter kom Ramon-Pascal Lundqvist til en heading som gikk helt nede i stolperota. Like før pause skjøt svensken et skudd i tverrliggeren fra drøyt 20 meter.

Fem minutter etter hvilen skar 18-åringen Christopher Bonsu Baah innover i feltet, men skuddforsøket gikk i nærmeste stolpe.

Kristian Fardal Opseth har stått for Sarpsborgs to eneste scoringer denne sesongen. 33-åringen ble byttet inn i andre omgang og kom til en avslutning alene med Selvik, men FKH-keeperen stoppet målsniken.

Målløst

Adrion Pajaziti var nære å score for hjemmelaget på tampen av kampen, men det ville seg ikke. Dermed endte kampen uten mål. Haugesund holdt nullen for første gang i år, mens Sarpsborg gjorde det for tredje kamp på rad.

I søndagens kamp var det 19-åringen Leander Øy som sto mellom stengene for østfoldingene. Førstekeeper Anders Kristiansen var ikke med i kamptroppen. Unggutten hadde kun to kamper i Eliteserien å vise til fra tidligere.

I neste runde får Aalesund besøk av Haugesund, mens Sarpsborg gjester Stabæk.

