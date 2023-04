TABELLTOPP: Vålerenga-kvinnene fikk nok en gang mange mål å juble for i Toppserien da Åsane ble knust 4-1.

Vålerenga fortsatte scoringsshowet – opptur for Brann

(Vålerenga - Åsane 4–1) Målene satt igjen løst for tabelleder Vålerenga i møtet med Åsane. Etter tre seiersløse kamper fikk Brann endelig inn en trepoenger.

VIF-kvinnene har imponert offensivt den første måneden av sesongen. På de seks første kampene har de scoret minst tre mål hver gang, og lørdag kom Oslo-lagets fjerde strake seier.

Karina Sævik gjorde 1-0 på flott vis etter et snaut kvarter. Hun fikk et langt oppspill, tok ned ballen og lurte seg forbi Åsane-forsvaret. Like etter doblet Olaug Tvedten en effektiv borteledelse i Bergen.

Fra krittmerket la veteranen Elise Thorsnes på til 3-0. Vålerenga fikk muligheten etter holding i boksen. Synne Bjørnebøle styrte inn Åsane-reduseringen på kampens andre straffespark etter en time. Senere kom Felicia Rogic inn og ordnet 4-1.

Brann har hatt en skuffende start som regjerende mester, men slo tilbake med 3-1 borte mot Stabæk. Det var bergensernes første seier på fire kamper, etter to 0-0-kamper og hjemmetap for Vålerenga. Rødtrøyene er fem poeng bak tabelltoppen.

Rikke Nygard tok Brann foran med et lavt skudd etter vel 20 minutter. Tidlig etter pause sendte Silje Bjørneboe et innlegg via stolpen og i eget mål. Gjestenes tredje scoring sto Cecilie Kvamme for, mens Melissa Bjånesøy satte inn Stabæks mål kort tid etter.

Info Resultater Toppserien lørdag: Arna-Bjørnar - Avaldsnes 2–3 LSK Kvinner - Røa 1–1 Vis mer