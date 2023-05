Livepools Thiago i duell mot Gabriel Martinelli under Premier League-kampen mellom Arsenal og Liverpool.

The Times: Thiago mister Liverpools serieinnspurt

Liverpools midtbanemann Thiago Alcântara (32) må gjennom en liten hofteoperasjon og går glipp av sesongens siste kamper, melder The Times.

Ifølge avisen sliter spanjolen fortsatt med hoften. Derfor er det bestemt at han skal under kniven for å få fikset problemet som tidligere i sesongen holdt ham ute i to måneder.

Thiago ble meldt klar igjen i starten av april, men har siden kun spilt 96 minutter.

Liverpool har igjen ligakamper mot Fulham (h), Brentford (h), Leicester (b), Aston Villa (h) og Southampton (b).

