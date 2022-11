Kommentar

Et VM i spagaten: Glasshus på alle kanter

PÅ VEI TIL QATAR (VG) «Hvorfor boikotter ikke dere i mediene dette mesterskapet, da?»

Disse ordene skrives på hjemmekontoret, ved siden av en halvpakket koffert.

Inngangsbilletten til Qatar, det såkalte Hayya-kortet, er printet ut og beskjeden om en innvilget plass på åpningskampen tikket nettopp inn.

Det nærmer seg avreise for QR 176.

Qatar Airways.

Deretter venter Doha.

Kolleger fra inn- og utland er allerede på plass, og strømmen av pressefolk som reiser til ørkenstaten vil tilta i styrke fremover.

Men er det riktig av oss å reise? Eller skulle mediebedrifter valgt å boikotte et så omdiskutert mesterskap?

Spørsmålene har allerede vært mange om hvordan journalister og redaktører kommer til å forholde seg til VM i Qatar.

Er vi en gjeng med hyklere og dobbeltmoralister?

Særlig i sosiale medier dukker temaet om medienes rolle jevnlig opp.

Nå skal mediene rapportere fra Qatar, i et klima som ikke blir noe mindre betent av Gianni Infantinos åpningstale. Der gikk FIFA-bossen rett i strupen på det han mener er urettferdig kritikk. Han uttalte at han føler ved VM-starten føler seg som en migrantarbeider og som en homofil, og han trakk noen paralleller som ikke akkurat styrket troen på menneskesynet i den mektige fotballorganisasjonen.

At Infantino sammenligner det tragiske bakteppet med mobbing på grunn av hårfarge, er så absurd at det knapt er til å tro.

Men denne holdningen på toppen i FIFA, er journalistikk, faktakontroll og analyser av fotballens utvikling viktigere enn noensinne.

Medienes rolle rundt kontroversielle mesterskap er både enkelt og vanskelig på samme tid.

Den krevende biten handler om at det åpenbart finnes dilemmaer på mange kanter, i en verden som både handler om journalistikk og butikk.

Medieavtaler er sterkt medvirkende til å drive pengegaloppen i idretten fremover, og sport er åpenbart en viktig driver for å tiltrekke lesere og seere.

Spesielt for mediebedrifter som har investert tungt i en rettighet, vil det jevnlig oppnå problemstillinger rundt nærhet, avstand, partnerskap og uavhengighet.

Et verdensmesterskap som det vi nå skal inn i, setter alt mye mer på spissen enn vi er vant til.

I Norge vil balansen være aller vanskeligst for TV 2 og NRK, som skal vise kampene, men også andre føler på den journalistiske knivseggen vi skal balansere på.

På mange måter er det to helt ulike faglige øvelser vi står overfor, som på en eller annen måte skal sameksistere.

Ingen vet helt hvordan balansen mellom det kritiske blikket og formidlingen av sportsøyeblikk kommer til å bli i praksis.

I skrivende stund har de store redaksjonene landet på en linje der man skal forsøke å tegne hele bildet. De tøffe spørsmålene skal stilles, men det skal også være rom for å dekke fotballkamper mer eller mindre som vi er vant til.

Det valget vil nok bli kritisert fra to kanter.

Noen mener mediene blir brikker for sportsvaskingen idet vi gir FIFA og arrangøren den sportslige omtalen de ønsker seg. Andre vil argumentere med at idrett og politikk er separate størrelser, og vil helst nyte fotball uten forstyrrelser den neste måneden.

Det er ingen enkel oppgave å forene ulike hensyn.

Det vi i pressen i alle fall bør være åpne og ærlige om, er at vi opererer i et område der det er tett mellom glasshusene.

Det er også en kjensgjerning at det ikke bare er fotball-ledere som har sviktet i Qatar-spørsmålet. Med noen svært hederlige unntak sov mediene altfor lenge, før de nødvendige kritiske innfallsvinklene dukket opp for alvor.

Det er mye som er flaut sett i ettertid. Unnfallenheten henger nok sammen med at vi for lenge var for opphengt i terminlister i stedet for også å ta samfunnsoppdraget nok på alvor.

Det er hevet over tvil at pressen fortjener sin del av kritikken.

Den enkle siden av diskusjonen handler om at det tross alt er ganske åpenbart at journalistikk med nærvær er nødvendig.

Kanskje har det aldri vært viktigere å være til stede i et mesterskap enn akkurat dette. Fortidens feil får vi ikke rettet opp, men det er en mulighet til å vise at journalistikk om sport har lært noe.

Samtidig skal vi ikke lukke øynene for at veldig mange ønsker å få med seg fotballen, også under disse omstendighetene. Mediene har en forpliktelse også overfor disse.

I den norske boikottdiskusjonen rundt landslaget så jeg argumenter både for og mot. Det store problemet med den var måten ordskiftet fant sted på.

For pressen ville en boikott av et VM vært både merkelig og malplassert. Pressen er jo ikke en del av «fotballfamilien», og det ville vært en uheldig rolleforståelse om bransjen hadde gått opp boikottstien.

Det som derimot er viktigere enn noen gang, er at vi gjør jobben vår godt nok denne gangen, også om andre ting enn scoringer og offside.

Under VM i Russland for fire år siden, var bakteppet både en dopingkrise og et dystert politisk bakteppe. den gangen var det en del kritisk journalistikk opp mot mesterskapet, men det meste var blåst bort da det ble tatt avspark i den første kampen.

Resultatet ble i hovedsak en formidling på Putins premisser.

Mye har vært galt i dekningen opp mot Qatar-VM. Men det er fortsatt mye viktig, substansiell journalistikk som kan lages rundt mesterskapets ulike sider.

Da er det en fordel å være på plass.