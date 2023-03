UTE AV EUROPA: Martin Ødegaard og resten av Arsenal røk ut av Europa League torsdag kveld etter 120 minutter og en tapt straffesparkkonkurranse.

Mål fra midtbanen og straffekonkurranse – Arsenal ute av Europa League

(Arsenal - Sporting 1–1 e.e.o., 3–3 sammenlagt, 3–5 på straffer) Det måtte 120 minutter fotball og straffespark til for avgjørelsen. Martin Ødegaard og Arsenal røk ut av Europa League mot portugisiske Sporting.

Straffene ble tatt foran målet i bortesvingen med Sporting først ut. St. Juste var sikker som banken. Så var det duket for Martin Ødegaard, med Arsenals første. Han sendte keeper feil vei, la den til høyre for Adán og jublet vilt med hjemmefansen.

Lagene fulgte hverandre videre til 2–2. Det samme til 3–3, selv om begge lags keepere var nære å ta forsøkene fra Trossard og Inacio. Men så: Arthur Gomes scoret Sportings fjerde straffe. Gabriel Martinellis forsøk var derimot elendig. Midt i mål og svakt. Keeper Adán og den påfølgende avgjørende straffen fra Nuno Santos stoppet Arsenals drøm om videre avansement.

Viaplay-ekspert og tidligere Eliteserie-profil Pål André Helland stusser etter kampen over at Arsenals keeper Aaron Ramsdale ikke reddet en eneste straffe.

– Når du går rett vei fem av fem ganger, så bør han klare å holde hvert fall én av dem ute, sier han i studiosendingen.

Statistikken før straffekonkurransen:

Aaron Ramsdales redningsprosent på straffer: 26 %

Adáns redningsprosent på straffer: 17 %

Avgjørelsen falt altså til slutt i London-regnet torsdag kveld, etter en lang og intens batalje mellom serielederne i England og Sporting. Klubben ligger på fjerdeplass i den portugisiske ligaen, men Arsenal fikk et aggressivt og kontringssterkt lag på besøk, som tok Ødegaard og hans menn hele veien til 11-metersmerket.

Ekstraomganger var neppe ønskelig for Mikel Arteta og co. med et tettpakket Premier League-program der de jakter sitt første ligagull siden 2003/04-sesongen.

Nøyaktig 100 minutter skulle det ta før Martin Ødegaard skulle få entre scenen. Da han først kom innpå ble han møtt med et øredøvende jubelbrøl fra hjemmepublikummet.

Arsenal presset på mot et tungt og tilsynelatende utslitt Sporting-lag i sluttminuttene av ekstraomgangene. Men det skulle gå hele veien til straffekonkurranse.

Irrelevant for kampen, men oppsiktsvekkende for mange, var at en gjest fra over dammen hadde tatt turen til Emirates en torsdag i mars. Kim Kardashian ble spottet på tribunen i andreomgangen sammen med sønnen Saint West.

Han skal visstnok være Arsenal-supporter, noe som kom fram i slutten av januar da han poserte i Arsenals bortedrakt i forbindelse med en bursdag.

I en intens og kaotisk førsteomgang var det Arsenal som hadde tatt ledelsen etter at Gabriel Martinelli tvang Sportings sisteskanse til å gi en retur som Granit Xhaka kom først på. Sveitseren satte ballen kontant i buret til 1–0.

På det tidspunktet hadde Sporting startet friskt, og de var farlig frampå med flere signatur-kontringer i førsteomgangen, uten at de fikk gevinst for det.

Det var derimot Pedro Gonçalves’ utrolige scoring som skulle stjele showet i ordinær tid på den regntunge Emirates-matten. Selv fra nærmere 50 meter var det ingenting keeper Aaron Ramsdale kunne gjøre med langskuddet.

Det gikk til ekstraomganger. Der kom innbytter Leandro Trossard fryktelig nære etter å ha blitt spilt gjennom alene med keeper fra skrått hold. Men Adán fikk kroppen på skuddet og ballen gikk i stolpen og ut. Men Adán måtte i aksjon flere ganger. Blant annet med en feberredning på Gabriels knallharde heading fra en corner etter 117 minutter.

Rett etterpå måtte Manuel Ugarte ta turen i garderoben noen minutter tidligere enn resten etter å ha klippet ned Bukayo Saka på kynisk vis. Med gult kort allerede fikk dommer en enkel oppgave.