VOKT DERE, NORGE: Khvicha Kvaratskhelia feirer én av sine elleve fulltreffere i Serie A denne seongen. POPULÆR I GATENE: Flagg med portrett av Kvischa Kvaratskhelia henger i Napolis gater. DRØMMEDUO: Nigerianske Victor Osimhenra og Khvicha Kvaratskhelia er de beste offensive spillerne i Italia denne sesongen. De utfyller hverandres ferdigheter godt. Der Osimhen alltid «stikker» i bakrom, har Kvaratskhelia, i tillegg til en god skuddfot, et meget godt blikk for spillet. FESTAFTEN: Khvicha Kvaratskhelia løper her for å feire 5–1-seieren over Juventus for noen uker siden. PARTNERS: Klubbkaptein Giovanni Di Lorenzo (t.v) og Khvicha Kvaratskhelia er begge svært viktige for sitt lag.

Napoli-helten «Kvaradona» – her er mannen som kan knuse det norske EM-håpet

NAPOLI (VG) Han har fått kallenavn etter Napoli-guden Diego Maradona. Han leker seg i Serie A og Champions League. Tirsdag må Norge stoppe fenomenet Khvicha Kvaratskhelia (22).

– Kanskje Europas beste spiller nå, fastslo landslagssjef Ståle Solbakken, dagen etter 0–3-tapet for Spania. Tirsdag venter Georgia og mannen med et kallenavn som taler for seg selv: «Kvaradona».

22-åringen er den fremste fotballartisten i et av verdens mest spennende lag. I fjor høst herjet Napoli med Liverpool i hjemmekampen i Champions League (4–1). Da begynte fotball-folket så smått å få øynene opp for Kvaratskhelia, som med sine kjappe driblinger og solide høyreben har stått for 12 scoringer og 10 målgivende på 23 seriekamper denne sesongen.

Langs veggene i sentrum av mildt sagt fotballgale Napoli henger det malerier av Diego Armando Maradona. Den avdøde argentinske fotballhelten lever fortsatt i denne byen etter de to serie A-titlene han ledet dem til, i 1987 og 1990.

Siden har ikke de blå fra sør greid det samme. Men nå leder Napoli Serie A med 19 poeng, ingen kan utfordre dem i kampen om seriegullet.

Mye takket være Khvicha Kvaratskhelia, hovedgrunnen til at Georgia vurderes som en veldig skummel motstander. Han scoret begge målene da Sverige ble slått 2–0 i VM-kvalifiseringen for 16 måneder siden (Sverige vant 1–0 i hjemmekampen).

Kvaratskhelias enorme gjennombruddet har kommet uten forvarsel. Hvordan havnet spilleren i akkurat Napoli?

Det gikk rykter innad i klubben om at sportsdirektør Cristiano Giuntoli hadde sett «en fenomenal georgier» sommeren 2021, men at han kostet for mye og måtte ned i pris om det skulle bli aktuelt. På dette tidspunktet var Kvaratskhelia i russiske Rubin Kazan. En av de beste spillerne på laget, men ingen gedigen «snakkis» i fotballmiljøet.

HÖR NI? Khvicha Kvaratskhelia jubler for sin andre scoring mot Sverige i VM-kvaliken i 2021.

Det var faktisk krigen i Ukraina som ga Napoli en mulighet. Utenlandske spillere i russisk liga ble fristilte og mange fikk seg nye arbeidsgivere på nyåret 2022. Under radaren returnerte Kvaratskhelia til Dinamo Batumi i Georgia 24. mars i fjor.

– Der er ikke nivået høyt. Han storspilte og lekte seg, men jeg lurte jo på om nivået var dårligere enn jeg trodde eller om det var han som var så mye bedre enn de andre, beskriver Tor-Kristian Karlsen. Han er fotballrådgiver, tidligere sportsdirektør og en kjenner av georgisk fotball. Hans fotballpodkast «Chivadze» er oppkalt etter Aleksandre Chivadze, Georgias tidligere største fotballhelt, som spilte to VM for Sovjetunionen i 1982 og 1986.

Karlsen så spilleren herje for Dinamo Batumi, så det viste seg at det var sistnevnte. Det samme gjorde Napoli, som endelig greide å snappe ham opp. Batumi solgte ham i fjor sommer for 11 millioner euro til italienerne.

HELTEDYRKING: Veggmaleriet av Maradona i Spanske-kvartalet i gamlebyen i Napoli er et mektig skue, med et slags alter nede til høyre i bildet.

VG har forsøkt å få et intervju med Khvicha Kvaratskhelia. Men selv ikke som rettighetshaver av Serie A i Norge var det mulig. Avslaget begrunnes med «massivt trykk og dårlig i engelsk» fra Napolis klubbrepresentanter.

– Hvorfor har det gått så vanvittig bra denne sesongen?

– Dette var nesten umulig å forutse. Jeg så ham riktignok da han returnerte fra Russland til Georgia og Dinamo Batumi i fjor og tenkte: Er nivået her verre enn jeg trodde, eller er han bare så mye bedre enn alle andre? svarer Tor-Kristian Karlsen.

Han ble gjort oppmerksom på Kvaratskhelia for tre-fire år siden. Han hadde utmerket seg på juniorlandslagene. Spranget han har tatt oppleves likevel uvirkelig for fotballrådgiveren.

FØLGER MED: Tor-Kritian Karlsen, her fra tiden som sportssjef i Start.

En annen som fikk seg en vekker på samme tid var nåværende lagkamerat og norsk landslagsforsvarer, Leo Skiri Østigård. Romsdalingen signerte i fjor sommer for en Napoli. Én mann fikk ham til å sperre opp øynene og ringe hjem.

– Det så jeg ganske tidlig. Jeg sa det til mine kompiser etter en uke, at han der må dere følge med på. Det hadde jeg rett i, fortalte Østigård da VG møtte ham i Napoli for to uker siden.

Nordmannen har slitt med spilletiden denne sesongen, men har fått se hvor ekstremt nyttig Kvaratskhelia, sammen med den nigerianske superspissen Victor Osimhen, har vært for klubben.

– Han har vært meget god. Han er sterk på det meste og kan avgjøre ting alene, fortsetter stopperen.

SAMMEN: Leo Skiri Østigård, sammen med Kvaratskhelia på trening. F.v. Matteo Politano, Kim Min-jae, Leo Østigård, kaptein Giovanni Di Lorenzo, og sittende Khvicha Kvaratskhelia på treningsfeltet utenfor byen i Castel Volturno.

Nå er Georgias håp at den nye helten skal sikre EM-deltagelse 2024 i Tyskland. Foran tirsdagens kamp neste er det nye, flotte stadionet i Batumi utsolgt. 20.000 plasser ble revet bort på under én dag.

For der Norge merker Haaland- og Ødegaard-effekten, har definitivt Kvaradona-euforien nådd Georgia.

Folk i Napoli får nå kamp om billetter til hjemmekampene fra nye tilhengere utenfor landegrensen. I snitt 200 fra Georgia har nemlig besøkt kampene med «77» Kvaratskhelia på ryggen og hjemlandets flagg på tribunen.

Flere hvite og røde England-lignende flagg, dog med fire kryss i hvert av hjørnene, er på plass også på samme kamp som VG, mot Atalanta. Lenge slet Napoli med å åpne opp forsvaret, men Khvicha Kvaratskhelia var et konstant uromoment.

Måten han justerer tempoet i kampen på slik at han selv får spille hovedrollen føles helt unikt. Rettvendt mot mål, inne i egen lekestue, er han den kalde dirigenten i kaoset. Den som gjør som han vil.

Etter timen spilt sa det pang.

Først fikk han tre-fire av bortelagets spillere til å se ut som de sto på skøyter på isen. Han gjorde vendingene sine så raskt at ingen kom i nærheten av å hindre at han blåste ballen i krysset og sørget for et jubelbrøl av dimensjoner på Maradona stadion:

– Det er jo sånn han gjør, forteller Leo Skiri Østigård VG etter kampslutt.

– Han er en spesiell spiller, så han har bra flyt om dagen og ser meget farlig ut, sier han om målet.

På presserommet etter kampen snakket italienerne om at 10-eren på børsen måtte frem for å hylle hans prestasjon. Noen hevdet at de aldri hadde brukt karakteren i sin jobb som journalist på Napoli-kamp før.

Mandagen etter kamp skrev avisen Arena Napoli: «Gi 10-eren til Kvara». Og da mener de ikke karakteren, men draktnummeret. Altså, Diego Maradonas fredede nummer 10 – i Napoli.

Dette hadde vært helt utenkelig for ett år siden, men sier alt om hvor ellevill sesongen til laget og Kvaratskhelia er. Mens byen så smått har begynte feiringen av seriegullet, er klubben en outsider til Champions League-tittelen.

– Jeg tror ikke vi skal utpeke én spiller til å stoppe ham. Vi må se på hvordan vi som lag kan greie det. Det blir ikke enkelt, men det er mulig, er rådet fra Leo Skiri Østigård.