Bodø/Glimt valset over Vålerenga – vant 6–0: − En liten hevn

VALLE (VG) (Vålerenga – Bodø/Glimt 0–6) Amahl Pellegrino (32) og resten av Bodø/Glimt herjet med Vålerengas ti menn.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Dette var en liten hevn for det som skjedde i 2019. Da tapte vi 6–0. Dette føles mye bedre, sier Patrick Berg til Discovery+.

«Vinn eller forsvinn» var beskjeden fra Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo med tanke på medaljekampen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Da var det åpenbart ikke i planen at man skulle spille nesten hele kampen med ti mann.

For allerede etter en snaut kvarter ble Vålerenga-keeper Magnus Sjøeng utvist etter at han felte Amahl Pellegrino og fratok ham muligheten til å skyte på det åpne målet.

Mot ti mann ble resten av kampen en lek for Pellegrino og resten av Bodø/Glimt som til slutt vant hele 6–0.

– Det er klart at slik påvirker en kamp. Vi hadde fokus på å ha lange angrep slik at de måtte løpe etter. Det ble selvsagt tyngre for dem da de ble ti mann, oppsummerer Berg.

– Vi kunne scoret mange flere, oppsummerte tomålsscorer Pellegrino.



Dermed har Vålerenga åtte poeng opp til medalje med fire kamper igjen.

For Bodø/Glimt fortsetter jakten på medalje. Kjetil Knutsens mannskap er tabelltoer med 51 poeng – ett poeng foran Rosenborg. Lillestrøm kan også komme opp på like mange poeng som Rosenborg, men seier i rundens hovedkamp mot gulljagende Molde.

På Intility Arena tok Bodø/Glimt tak i kampen fra start, og like etter Sjøengs røde kort kom også 1–0.

1 / 3 LEKTE SEG: Amahl Pellegrino og Ola Solbakken fikk mye å juble for mot Vålerenga. FELLINGEN: Magnus Sjøeng hindrer Amahl Pellegrino på vei mot åpent mål. RETT UT: Dommer Rohit Saggi dro opp det røde kortet til Vålerengas 20 år gamle keeper. forrige neste fullskjerm LEKTE SEG: Amahl Pellegrino og Ola Solbakken fikk mye å juble for mot Vålerenga.

Det påfølgende frisparket ble sendt i muren og ut til hjørnespark, og i trekkene etter hjørnesparket løftet Hugo Vetlesen ballen inn på en umarkert Runar Espejord.

Glimt-spissen fikk dermed en enkel jobb med å sette ballen i mål bak Sondre Rossbach – som spilte sin første kamp for Vålerengas a-lag og sin første eliteseriekamp siden august i fjor.

Etter en drøy halvtime satt den andre. Pellegrino sitt skudd gikk via Vålerenga-kaptein Jonathan Tollås Nation og inn i det lengste hjørnet.

Pellegrino rakk én scoring tl før pause. På nydelig vis tok han ballen forbi Rossbach med et fantastisk førstetouch, før han trillet ballen i det åpne målet.

Det var ligascoring nummer 23 denne sesongen for Pellegrino – Eliteseriens toppscorer.

– Synes vi er gode. Vi senket tempoet litt da de fikk rødt kort. Vi kan sette opp tempo og få enda flere scoringer, sa Pellegrino til Discovery.

STORSPILTE: Amahl Pellegrino scoret sine to første mål i karrieren mot Vålerenga.

– Det ble blytungt etter at vi fikk det røde. Bodø/Glimt er gode nok fra før, så med ti mann ble det blytungt, var Tollås Nations dom til Discovery i pausen.

Blytungt skulle det også bli for Oslo-klubben i den andre omgangen.

Ola Solbakken økte til 4–0 med et skudd fra skrått hold i det timen var spilt. Det var kantspillerens andre scoring i 2022, og hans første siden 18. april.

En annen som ikke hadde scoret på lenge, var Patrick Berg. Midtbanespilleren som returnerte til Glimt i sommer hadde ikke funnet veien til nettmaskene siden 6–1-seieren over Roma får ganske nøyaktig ett år siden.

Mot Vålerenga hadde han allerede prøvd seg et par ganger, før han i det 64. minutt banket inn 5–0 like utenfor sekstenmeteren.

Ti minutter før slutt headet Albert Grønbæk inn kveldens siste etter et flott innlegg fra Joel Mvuka.

Bodø/Glimt tok med det sin første ligaseier på Intility Arena, og det på knusende vis. For Vålerenga stoppet rekken på syv strake hjemmeseire – en rekke som hadde vart siden Glimt vant cupkampen i hovedstaden i juni.